Külföld, Háború :: 2026. június 26. 21:50 ::

Putyin fogadta Lukasenkát a valdaji rezidenciáján

Vlagyimir Putyin elnök a novgorodi régióban, Valdajban található rezidenciáján fogadta Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt - közölte pénteken a Kreml sajtószolgálata, a BelTA hírügynökség szerint a két vezető négyszemközt tárgyalt.

"Az államfők megvitatták a(z orosz-fehérorosz) Szövetségi Állam napirendjén lévő kérdéseket, a kereskedelmi és gazdasági együttműködést, valamint a közös gazdasági projektek megvalósítását, továbbá a regionális biztonsággal kapcsolatos kérdéseket" - áll az orosz elnöki hivatal közleményében.

Lukasenka csütörtökön közölte, hogy Minszkben találkozott Volodimir Zelenszkij képviselőivel. A fehérorosz vezető a BeltTA szerint azt mondta nekik, "fiúk, adjátok át az elnökötöknek: ha azt hiszi, hogy így beszélhet velünk, és még háborúba is belerángathat bennünket, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy a háború jellege azonnal megváltozik. Ez a háború teljesen más lesz".

Ennek előzménye, hogy Zelenszkij múlt pénteken egyhetes ultimátumot adott Lukasenkának arra, hogy eltávolíttassa az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, és kilátásba helyezte, hogy ellenkező esetben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Az ukrajnai elnök szerdán azt mondta, hogy hétfő óta nem működnek már Fehéroroszország területén az általa kifogásolt jeltovábbító állomások, amelyeket szerinte orosz drónok használnak ukrajnai célpontok támadására.

Oroszország állandó ENSZ-képviselete pénteken közölte, hogy támogatásáról biztosította Fehéroroszország kérését a Biztonsági Tanács sürgős összehívására amiatt, hogy június 17-én ukrán dróncsapás ért egy fehérorosz gyermekeket szállító autóbuszt az oroszországi brjanszki régióban. Az ukrán hadsereg közleménye szerint nem ukrán drón volt. Egy nő életét vesztette, nyolc ember pedig megsérült, közülük hatan gyermekek. A busz Homeli megyéből egy ifjúsági labdarúgó csapatot szállított Gelendzsikbe nyaralni.

(MTI nyomán)