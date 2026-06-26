Külföld :: 2026. június 26. 22:20 ::

Africa CDC: újabb kórházak felállítására van szükség a betegek kezelésére Kongóban

Megteltek a kórházak az ebolajárvány betegeivel a Kongó Demokratikus Köztársaságban, ezért sürgősen újabb kórházak felállítására van szükség - közölte Jean Kaseya, az afrikai járványügyi hatóság (Africa CDC) főigazgatója.

Kongóban a szerdán frissült adatok szerint a megelőző 24 órában feljegyzett 34 újabb esettel együtt már 1155 igazolt ebolás megbetegedést regisztráltak, közülük 304-en meghaltak - közölte csütörtök este a kinshasai tájékoztatási minisztérium.

Kaseya arra figyelmeztetett csütörtökön, hogy miközben a járvány még nem érte el tetőpontját, a kongói kórházi ágyak 95 százaléka már foglalt. "Újabb kórházépületeket kell felhúznunk, hogy növelni tudjuk az ágyszámot" - hangsúlyozta.

Közben az ebolás esetszámok gyors növekedése egyre nagyobb aggodalomra ad okot. A korábbi afrikai ebolajárványok egyikében sem érte el a megerősített esetek száma ezt a szintet a kitörést követő első öt hét alatt.

A betegség ellen alkalmazott két potenciális ellenszer klinikai vizsgálatai a jövő héten kezdődhetnek el Buniában, a járvány sújtotta Ituri tartomány székhelyén - mondta el Kaseya.

A kutatásban az MBP134 nevű kísérleti ebolagyógyszer és a remdesivir hatásait vizsgálják. Az amerikai és egyiptomi gyártók által kifejlesztett remdesivir első készletei Kaseya tájékoztatása szerint már megérkeztek Kongóba.

Az ebola sok esetben halálos kimenetelű vírusos betegség, amely fizikai érintkezés, illetve testnedvekkel való érintkezés útján terjed. A jelenlegi járványt, amelyről a hatóságok először május közepén adtak hírt, különösen nehéz megfékezni. Ennek egyik oka, hogy okozója, a Bundibugyo-vírustörzs ellen egyelőre sem jóváhagyott védőoltás, sem gyógyszeres kezelés nem létezik.

Ituri tartományban a kongói kormány csütörtökön 21 napos karantént rendelt el azok számára, akik az ebola által sújtott területekről az ország más részeire vagy külföldre akarnak utazni, hogy csökkentsék a fertőzés kockázatát és javítsák az ebolás betegekkel kapcsolatba kerültek felkutatásának hatékonyságát.

A kongói járvány a szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol a hét elején közzétett adatok szerint 19 esetet regisztráltak, közülük ketten vesztették életüket.

(MTI)