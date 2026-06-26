Külföld, Tudomány és technika :: 2026. június 26. 23:28 ::

A Sony leállítja az Aibo robotkutya értékesítését Japánban

A Sony cég leállítja az Aibo robotkutya értékesítését Japánban, nyolc évvel a legutóbbi, nagy sikert aratott modell piacra dobása után - jelentették be pénteken.

A kis kutya azzal tűnt ki, hogy képes volt személyiséget kialakítani, trükköket végrehajtani, sőt, gazdáját is utánozni. Az Aibo ERS-1000 modellje, amely 30 centiméter hosszú, kifejező szemekkel, lógó fülekkel, orra helyén kamerával van felszerelve, már 2018-as piacra kerülésekor is nagy sikert aratott. Az első hat hónapban húszezer darabot adtak el.

A robotkutya első modellje 1999-ben jelent meg. Az évek során számos változat került piacra, a megjelenés óta 150 ezer kiskutyát értékesítettek.

A Sony azonban most leállítja az Aibo gyártását, és közleményében jelezte, hogy az ERS-1000 modell értékesítése Japánban a készletek kimerülése után megszűnik.

Az olyan szolgáltatások, mint például a műszaki támogatás vagy a pótalkatrészekhez való hozzáférés, továbbra is megmaradnak.

A cég egyelőre nem válaszolt az AFP francia hírügynökségnek egy esetleges új generációs Aibo gyártásával vagy az Egyesült Államokban történő forgalmazásával kapcsolatban, ahol a robotebet több mint 3 ezer dollárért árulják.

(MTI)