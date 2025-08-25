Külföld :: 2025. augusztus 25. 08:07 ::

Az elítélt nemzetiszocialista vezető meghekkelte és pellengérre állította a "német" jogszolgáltatást

Egy német nemzetiszocialista, Sven Liebich meghekkelte a "német" jogszolgáltatást és saját hülyeségüket fordította a liberális berendezkedés ellen.

Svent, akit most Marla-Svenja Liebich néven tartanak nyilván, hazafias tevékenységért, hivatalosan „gyűlöletkeltésért” ítélték el, és hamarosan megkezdi börtönbüntetését. A névváltoztatásból már sejteni lehet, hogy milyen trükköt is alkalmazott a derék német hazafi. Az esetről többek között a Magyar Nemzet is beszámolt



Sven Liebich (fotó: Michael Trammer/Imago)

Németországban a nemi identitás bejegyzésére vonatkozó önrendelkezési törvény (SBGG), más néven önrendelkezési törvény, 2024. óta van érvényben. Ez jelentősen megkönnyíti a nemi identitás és a keresztnév megváltoztatását transznemű, interszexuális és nem bináris emberek számára, mivel lehetővé teszi az önbevallásos eljárást az anyakönyvi hivatalban, és eltörli a bírósági eljárásokat és a szakértői véleményeket. A törvény lehetővé teszi a német állampolgárok számára, hogy orvosi vagy pszichológiai vizsgálat nélkül változtassanak nevet és nemi besorolást. Bár Liebich nem változtatta meg fizikai megjelenését (továbbra is visel szakállat és tetoválásokat), a jogi változtatás lehetővé tette számára, hogy női börtönben tölthesse le büntetését. Ezek alapján a hallei bíróság Liebichet a chemnitzi női börtönbe rendelte be.

Sven egyénként az egyik első volt, aki az liberálisok, szocdemek és zöldek koalíciós kormánya által tavaly novemberében elfogadott törvénnyel élni kívánt. S, hogy Sven mekkora mestertroll, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a bíróságon a női kalap mellé még magára vett ékszerként egy nyakláncot, rajta egy hatalmas Dávid-csillaggal.



"Marla-Svenja" kalapban és Dávid-csillaggal indul a bíróságra (fotó: X)

Liebichot 2023 júliusában – akkor még Sven Liebich néven – a hallei bíróság népellenes uszítás, rágalmazás és becsületsértés miatt összesen egy év és hat hónapos szabadságvesztésre ítélte, feltételes szabadlábra helyezés nélkül. A fellebbezés elbukott, ahogyan később a felülvizsgálat is. Az ítélet jogerős.

Liebich hosszú évek óta aktív szereplője a német szélsőjobboldali mozgalomnak, különösen Szász-Anhalt tartományban. A 2000-es évek elején a nemzetiszocialista Blood & Honour hálózat vezetője volt, és számos rendszerellenes tevékenységben vett részt, többek között üldözték „gyűlöletbeszéd terjesztése, antiszemita és homofób megnyilvánulások” miatt is. A COVID-19 járvány idején a „Querdenker” (szembenálló) mozgalom egyik vezető alakja lett, és több alkalommal is bíróság elé került. 2023 júliusában a Halle-i kerületi bíróság 18 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelyet 2024 augusztusában megerősítettek, és véglegessé vált 2025 májusában.

Természetesen a baloldali és liberális elemek óriási ajvékolásba kezdtek. Egy liberális ügyvéd, aki korábban Baden-Württenberg Alkotmánybíróságának alelnöke volt, úgy nyilatkozott, hogy ez tisztán provokáció és "bántalmazás" az LMBTQP-közösség ellen. Felemlegetik azt is, hogy Liebich korábban a nemi eltévelyedetteket a társadalom parazitáinak nevezte.

Freiheit für (Marla) Sven(ja) Liebich!

KG – Kuruc.info