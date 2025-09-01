Külföld :: 2025. szeptember 1. 14:30 ::

Dél-koreai hírügynökség: Kim Dzsongün észak-koreai vezető vonattal elindult Kínába

Elindult vonattal Kim Dzsongün észak-koreai vezető hétfőn országának fővárosából, Phenjanból Kínába, hogy részt vegyen a második világháború nyolcvan évvel ezelőtti befejezésének emlékére rendezett katonai díszszemlén - közölte a dél-koreai Yonhap hírügynökség.

A kínai elnök, Hszi Csin-ping meghívására az észak-koreai vezető szerdán részt vesz a pekingi katonai parádén, amelyen Japán második világháborús kapitulációját ünneplik - írta a kínai állami média a külügyminisztérium közlését felidézve.

Az észak-koreai vezető várhatóan kedden érkezik Pekingbe.

Dél-Korea Vu Vonsikot, a nemzetgyűlési elnökét küldi a kínai rendezvényre - közölte a szöuli országegyesítési minisztérium. Hozzátették, egyelőre bizonytalan, hogy Vu Vonsik találkozik-e Kim Dzsongünnel Pekingben.

(MTI)