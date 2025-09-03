Külföld :: 2025. szeptember 3. 14:56 ::

Elektromos autókat fog gyártani a Toyota Csehországban

Elektromos autókat fog gyártani a japán Toyota Csehországban. A beruházás értéke 680 millió euró. A Toyotának ez lesz az első elektromos kocsikat gyártó üzeme Európában - közölte Petr Fiala cseh kormányfő és Nakata Josihiro, a Toyota Motor Europa elnöke sajtótájékoztatón szerdán a Prágától keletre fekvő Kolínban.

A cseh kormány 64 millió eurós támogatást nyújt a befektetéshez.

A Toyota már működő kolíni üzemében, ahol évente mintegy 220 000 kiskocsit gyártanak, jelenleg 3200 ember dolgozik. Az új üzemben további 245 ember kap munkát. Részleteket az új üzemrészről, milyen modelleket és hány autót fognak gyártani, egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Az autóipar a cseh bruttó hazai termék (GDP) mintegy 10 százalékát termeli meg, ezért fejlesztése nagyon fontos - mutatott rá Fiala.

Csehországban jelenleg három autógyár működik: a Skoda Auto Mladá Boleslavban, a Hyundai az észak-morvaországi Nosovicében és a kolíni Toyota autógyár. A kolíni üzemet a Toyota, a Peugeot és a Citroen közösen alapította 2005-ben és kiskocsikat gyártottak az európai piacra. A Toyota 2021-ben vette meg az üzemet partnereitől. A gyár tavaly 225 000 kiskocsit gyártott, Yaris és az Aygo X modelleket.

(MTI)