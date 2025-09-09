Külföld :: 2025. szeptember 9. 15:06 ::

Bozótvágókkal mészároltak le hatvan embert egy temetésen a "demokratikus erők" Kongóban

A Szövetséges Demokratikus Erők (ADF) nevű, az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez kötődő lázadócsoport bozótvágó késekkel gyilkolt meg több mint 50 embert egy temetésen hétfőn, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén - közölték kedden a helyi hatóságok.

A támadás Macaire Sivikunula helyi elöljáró közlése szerint hétfőn este történt az Észak-Kivu tartománybeli Ntoyóban. A tisztviselő mintegy 50 ember halálát erősítette meg. Elmondása szerint a faluban a búcsúztató szertartásra összegyűlt gyászolókra a lázadó csoport 21 óra körül csapott le, és többségüket machetével ölték meg.

Alain Kiwewa, a luberói körzet katonai vezetője mintegy 60 halálos áldozatról számolt be, és hozzátette, hogy a számuk még emelkedhet, mivel a támadás után sokakat még mindig nem találnak, de tovább folyik a kutatás utánuk.

Az ADF egyike a számos fegyveres csoportnak, amelyek befolyást akarnak szerezni Kongó ásványi kincsekben gazdag keleti térségében.

A kongói hadsereg és ugandai szövetségese közölte, hogy az utóbbi hetekben fokozták akcióikat az ADF lázadói ellen.

Augusztusban az ADF fegyveresei több mint 50 polgári személyt öltek meg, júliusban pedig 38-an haltak meg, amikor egy templomot támadtak meg.

(MTI)