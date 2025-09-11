Külföld :: 2025. szeptember 11. 11:02 ::

Médiumokat és iskolákat működtető holding vállalatainak lefoglalását rendelte el a török ügyészség

Az isztambuli Kücükcekmece kerületi ügyészség csütörtökön közölte, hogy elrendelte a médiumokat és iskolákat működtető Can Holding vállalatainak lefoglalását, miután a cég ellen nyomozás indult pénzmosás, adócsalás és szervezett bűnözés miatt.

A cég honlapja szerint a Can Holding tulajdonában van a Habertürk, a Show TV és a Bloomberg HT tévécsatorna, továbbá az Isztambuli Bilgi Egyetem és a Doga Koleji magániskola, és tulajdonrésze van a Tekfen Holding építőipari vállalatban is. A Tefken részvényei 8,3 százalékkal estek Isztambulban a reggeli kereskedés alatt.

A Can Holding illetékesei egyelőre nem nyilatkoztak a vállalat ellen indult nyomozásról.

Az ügyészi hivatal közlése szerint a Can Holding és tulajdonosai vállalataikat törvénytelen pénzmozgásra és dokumentumok meghamisítására használták fel. A cég két tulajdonosa, Mehmet Sakir Can és Kemal Can ellen bűnszervezet alapítása miatt is nyomoznak.

A török pénzügyi nyomozók a Can Holding dokumentumait és számláit átvizsgálva megállapították, hogy a cég illegálisan jutott pénzhez, megkerülte az adószabályokat, és törvénytelen forrásokat használt fel műveletek finanszírozására.

A cég vagyonának kezelésével a Török Megtakarítási és Betétbiztosítási Alapot (TMSF) bízták meg, és tíz gyanúsított ellen adtak ki letartóztatási parancsot - közölték a hatóságok.

(MTI)