Trump posztumusz kitünteti Charlie Kirköt egy nagyszabású tömegrendezvény keretében

Az amerikai elnök kijelentette, hogy posztumusz tünteti ki Charlie Kirköt az Elnöki Szabadság-érdemrenddel – írja a Fox News nyomán a Mandiner.

Ezt a díjat csak olyan személyek kaphatják meg, akikről úgy tartják, hogy különösen sokat tettek az Egyesült Államok biztonságáért, nemzeti érdekeiért, a világbékéért, egyéni illetve közösségi célokért az élet bármely területén. (Persze a cinikus amerikai kóserkonzervatívoknál mindebbe beleértendő a mépirtó Izrael feltétlen nélküli támogatása is – a szerk.)

Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy a ceremónia nagyszabású lesz:

egyetlen dolgot tudok garantálni: hatalmas tömeg lesz ott.

Ez a lépés egyszerre tiszteletadás Kirk politikai örökségének, és egy határozott jelzés is Donald Trump részéről, hogy nem enged az erőszaknak.