Háború :: 2026. május 1. 16:52 ::

A harkovi Pokaljane elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a Harkov megyei Pokaljane települést az orosz hadsereg - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint a művelet a határ menti ütközőövezet létrehozásának része volt, amelynek célja az oroszországi polgár lakosság megvédése az ukrán hadsereg csapásaitól.

A pénteken kiadott heti hadijelentés szerint az orosz erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, összesen tíz települést elfoglalva, és több mint nyolcezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az április 25. és május 1. közötti időszakban megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök között sorolt két Buk-M1-es légvédelmi rendszert, 75 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, három sorozatvetőt, egy amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró tarackot, 53 irányított légibombát, négy amerikai HIMARS-rakétát, továbbá 2628 repülőgép típusú drónt és 14 legénység nélküli motorcsónakot.

A tárca szerint az orosz hadsereg egy tömeges és öt csoportos csapást mért ukrán katonai célpontokra. Ezek célpontjai hadiüzemek, katonai célokra használt üzemanyag- és energiaellátási, valamint közlekedési és kikötői infrastrukturális létesítmények, csapásmérő drónok és legénység nélküli motorcsónakok gyártásának, tárolásának és indításának helyszínei, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és a külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyei voltak. A minisztérium a légi, tengeri és szárazföldi indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott csapásokat az oroszországi polgári célpontok elleni "terrortámadásokra" adott válasznak nevezte.

Az orosz hadsereg által elfoglalt ukrajnai területek és oroszországi régiók településeinek hatóságai több helyszínről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Herszon és Zaporizzsja megye határán három, 11 és 15 év közötti gyermek megsebesült egy pilóta nélküli repülőszerkezet csapása következtében. Kettőjüket egy szimferopoli kórházba szállították, egy 15 éves fiú állapota válságos. A herszoni régióban megsebesült egy állapotos nő is.

A tuapszei olajlétesítményeket péntekre virradóra - április 16. óta negyedszer - dróncsapás érte, a kikötői terminálon ismét tűz ütött ki. Az oltásban 128 ember vett részt 41 műszaki eszközzel.

A Krasznodari terület operatív bizottsága szerint Tuapsze környékén a dróntámadások nyomán három helyszínen eddig összesen 13 333 köbméter fűtőolajat, valamint szennyezett talajt és vizet gyűjtöttek össze és szállítottak el.

A tüzet, amelyet egy korábbi dróntámadás okozott a Permi régióban egy ipari, nem hivatalos közlés szerint olajipari létesítményben, péntekre sikerült lokalizálni. Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) szerint a rendszeresen végez levegőminőségi mérések során szennyezőanyag-túllépést nem regisztráltak, a lakosságot nem fenyegeti veszély.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy 12 évi szabadságvesztésre ítélték a Moszkva környéki Krasznoznamjonszk egy lakosát, aki orosz hadilétesítményekről gyűjtött adatokat az ukrán katonai hírszerzés számára. A fiatalember saját kezdeményezésére lépett kapcsolatba az ukrán féllel a Telegramon keresztül.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy a donyecki régió orosz ellenőrzés alá került részén eddig 74 civil holttestét találták meg. A hatóság több mint 9700 büntetőügyet indított ukrán katonák által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, és több mint ezer ügy vizsgálatát már lezárta. A bíróságok eddig 860 elítélő határozatot hoztak több mint 1100 katona ügyében. Közülük 79-et életfogytiglanra ítéltek.

A külföldi zsoldosok közül 1086 ellen emeltek vádat, 263-uk ügyében már megvolt a tárgyalás, és csaknem az összes estben az ítélethozatal is.

A TASZSZ és a RIA Novosztyi pénteken azt írta, hogy Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából harmadik országokon keresztül továbbra is érkeznek katonai termékek Ukrajnába. A két orosz orosz állami hírügynökség szerint a szerb vállalatok megtalálják a lehetőségeket a Belgrád által a hadiipari termékek exportjára és tranzitjára vonatkozóan bevezetett hivatalos tilalom kijátszására, és eddig még egyiküket sem szankcionálták.

(MTI nyomán)