Anyaország :: 2026. május 1. 15:45 ::

Kapitány István bejelentette, hogy visszaállítják a szülészorvos-választást

Kapitány István arról írt a Facebook-oldalán, hogy megdőlt a 2024-es negatív rekord, miután 1949 óta 2025-ben született a legkevesebb gyermek Magyarországon. A leendő gazdasági és energetikai miniszter rámutatott, hogy a 72 ezer született gyermek nem csupán egy statisztika, hanem „egy jelzés arról, hogy sokan nem mernek vagy tudnak gyermeket vállalni, aminek, valljuk be, érthető okai vannak”.

Ma sok nő úgy éli a mindennapjait, hogy egyszerre próbál megfelelni a munkahelyén és otthon is. Dolgozik, szervez, gondoskodik, helytáll – sokszor úgy, hogy közben kevés valódi segítséget kap – magyarázta, hozzátéve, hogy ez hosszú távon „fárasztó, igazságtalan, és nem is lehet erre építeni egy jól működő társadalmat”.

Kapitány István szerint egy olyan országban szeretnének élni, ahol a munka és a család nem egymás rovására megy. „Ahol a munkahelyek figyelembe veszik az élethelyzeteket, ahol a gyerekvállalás nem hátrány, hanem megbecsült döntés, és a nők ugyanazért a munkáért ugyanazt az elismerést és ugyanazt a bért kapják.”

Leszögezte, hogy a Tisza-kormány támogatja a családbarát munkahelyeket, így biztosítják az „emberséges” szülészeti ellátásokat, és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be, továbbá visszaállítják a szülészorvos-választás lehetőségét.

(Index)