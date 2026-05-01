Anarchistákkal csapott össze a rendőrség Torinóban a május 1-jei tüntetésen

Anarchistákkal csapott össze a rendőrség Torinóban a május 1-jei tüntetésen, miután a demonstrálók egy csoportja megpróbálta "visszafoglalni" egy nemrég bezárt kulturális központ udvarát.

A helyzet akkor éleződött ki, amikor egy anarchista csoport kivált a menetből, és a nemrég kiürített Askatasuna kulturális központ irányába vonult, ahol összetűzésbe került a rendőrséggel.

Szemtanúk szerint több száz aktivista próbált meg a korábban lezárt kulturális központ közelébe jutni, amelyet több évtizedes illegális használat után decemberben ürítettek ki a hatóságok.

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, és lezárta a környéket. Ezt követően újabb összecsapások alakultak ki, a rendőrség vízágyút és könnygázt vetett be a kordonokat áttörni próbáló tömeg visszaszorítására. Az összecsapásokban többen is megsebesültek.

(MTI)