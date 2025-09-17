Állami látogatásra, vagyis hivatalosan a brit uralkodó vendégeként Nagy-Britanniába érkezett kedden Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump.
Az elnöki házaspár repülőgépe, az Air Force One kedden késő este szállt le a Londontól északkeletre fekvő Stansted repülőtéren. Trump és felesége innen helikopterrel repült tovább az Egyesült Államok londoni nagykövetének rezidenciájára, ahol az éjszakát töltötték.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak. A látogatás időpontját a Buckingham-palota július közepén jelentette be.
Az amerikai elnöki házaspár hivatalos programja szerdán kezdődik, és csütörtökön ér véget.
III. Károly és hitvese, Kamilla az angol-brit monarchia legősibb és legnagyobb királyi rezidenciáján, a London nyugati határában emelkedő windsori kastélyban fogadja szerda délelőtt az elnököt és feleségét, és aznap este az ilyen jellegű államfői látogatások hagyományos fénypontjának számító banketten látja őket vendégül.
Trumpnak a rendkívül szigorú biztonsági intézkedések miatt gyakorlatilag nem lesznek nyilvános programjai, az ünnepélyes szerdai fogadtatás ceremoniális rendezvényeit is teljes egészében a hatalmas windsori kastélypark belső, zárt területén tartják.
A meghívás két másik szempontból is példátlan: Donald Trump már előző elnöki időszakában, 2019 júniusában is járt állami látogatáson az akkori uralkodónál, II. Erzsébet királynőnél - III. Károly király édesanyjánál -, és a két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami látogatásra.
Ugyancsak példátlan Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra.
Ezt III. Károly is külön kiemelte meghívólevelében. A király úgy fogalmazott a Starmer által átnyújtott meghívóban, hogy "történelmi horderejű második állami látogatásra" hívja Trumpot. "Mint Ön is tudja, ez példátlan egy amerikai elnök esetében" - állt a brit uralkodó levelében.
A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan nem a brit kormány, hanem az uralkodó vendégei, jóllehet az udvar minden esetben a kormánnyal szoros együttműködésben, sőt általában a kormány kezdeményezésére választja ki az ilyen jellegű látogatásra meghívandó vendégeket.
II. Erzsébet királynő - aki 2022. szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében hunyt el - 112 külföldi államfőt fogadott állami látogatáson, köztük három amerikai elnököt: George W. Bush-t 2003-ban, Barack Obamát 2011-ben és Donald Trumpot 2019-ben.
Trump volt az utolsó külföldi államfő, akit II. Erzsébet állami látogatáson látott vendégül.
Az amerikai elnök mostani újabb állami látogatása a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok kényes időszakában kezdődött. Keir Starmer miniszterelnök utasítására Yvette Cooper brit külügyminiszter éppen a múlt héten mentette fel azonnali hatállyal washingtoni nagyköveti tisztségéből Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusát, akiről az utóbbi hetekben kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel.
Epstein fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később - a hivatalos verzió szerint - öngyilkosságot követett el börtöncellájában.
Trumpot csütörtökön fogadja a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben Keir Starmer kormányfő. Az amerikai elnök hivatalos programja az itt tartandó közös sajtóértekezlettel ér véget, írja az MTI.
Nem csak a királyi család készült a látogatásra:
The UK looks very excited for Donald Trump's visit.pic.twitter.com/fjsEPHhojD— Alex Cole (@acnewsitics) September 16, 2025
Love this! Trump is getting trolled by protesters in the UK who are projecting images of him and Jeffrey Epstein together on Windsor Castle. Gotta love the UK! pic.twitter.com/pPCvDyLeTs— Harry Sisson (@harryjsisson) September 16, 2025
BREAKING: @ByDonkeys project onto the side of #WindsorCastle in protest of Trump’s #USStateVisit #antitrump pic.twitter.com/WqoRsLK1KT— solo16 (@solo16uk) September 16, 2025
Trump is going to the UK to avoid the Epstein story. Unfortunately, the British public just crowdfunded the WORLD’S BIGGEST PHOTO of Donald with convicted paedophile Jeffrey Epstein.— Miss Ally (@MissAlly_01) September 15, 2025
