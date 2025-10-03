Külföld, Háború :: 2025. október 3. 07:03 ::

Egy Dzsihád nevű szíriai vitte el a gázai háborút a manchesteri zsidóknak

Azonosította a rendőrség a manchesteri zsinagóga ellen csütörtökön elkövetett késeléses és gázolásos merénylet tettesét.

A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A "feltételezett" elkövető több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt. A merényletben ketten életüket vesztették.



The British govt is trying its best to not call it what it is: Islamic terror.

This is suicidal empathy. This is the jihadi who killed two innocents at a synagogue in #Manchester on Yom Kippur, the holiest day for Jews.The British govt is trying its best to not call it what it is: Islamic terror.This is suicidal empathy. pic.twitter.com/QfdmrxBpJx October 2, 2025

A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A Scotland Yard csütörtök délután terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

A manchesteri rendőrség késő esti tájékoztatása szerint az elkövető hivatalos azonosítása még nem történt meg, de a vizsgálatot végző nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy a támadást egy 35 éves szíriai származású brit állampolgár, Jihad Al-Shamie hajtotta végre.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett tettes testére erősített, robbanószerkezetre hasonlító gyanús tárgy a szakértői vizsgálatok alapján "nem volt működőképes".

A manchesteri rendőrség közölte azt is, hogy eddig három embert - két férfit és egy nőt - vettek őrizetbe terrorcselekmény elkövetésének előkészítése gyanújával.

A csütörtök esti beszámoló szerint három embert kezelnek kórházban súlyos sérülésekkel. Egyiküket a merénylő elütötte autójával, a másikat pedig megkéselte.

A harmadik sebesült akkor szerezhette sérüléseit, amikor a rendőrök megfékezték a támadót - fogalmaz további részletek nélkül a manchesteri rendőrség.

A tájékoztatás szerint a rendőrség még vizsgálja a zsinagóga elleni támadás indítékait.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) aljasnak, embertelennek tartja és a leghatározottabban elítéli a manchesteri zsinagógánál csütörtökön történt terrortámadást, és felszólítja Európa és az Európai Unió vezetőit, hogy előzzék meg a földrészünket fenyegető zsidóellenes támadásokat.

A Mazsihisz az MTI-hez csütörtök este eljuttatott közleményében emlékeztetett arra, hogy ennél a zsinagógánál ez már a negyedik súlyos antiszemita incidens az elmúlt 25 évben. Hozzátették: a mostani támadás a legsúlyosabb.

Azt írták: magyarországi biztonságukat értékelve, aggódva figyelik, hogy az utóbbi években világszerte drámai mértékben megnőtt az antiszemita bűncselekmények száma.

A Mazsihisz együttérzését fejezte ki a borzalmas és tragikus támadás áldozatainak hozzátartozóival, a sérültekkel, valamint a Heaton Park-i gyülekezet közösségével.

Hangsúlyozták, hogy mélységesen aljasnak, embertelennek tartják, és a leghatározottabban elítélik, hogy azon a napon érte támadás a békés gyülekezetet, amikor a világ zsidósága az egész emberiségért imádkozik.

A Mazsihisz Európa harmadik legnagyobb zsidó közösségének képviseletében felszólítja kontinensünk államainak felelős vezetőit és az Európai Unió döntéshozóit, hogy minden eszközzel előzzék meg a földrészünket fenyegető zsidóellenes támadásokat, és szabjanak gátat a már jelenleg is katasztrofális méreteket öltő antiszemita gyűlölet-bűncselekményeknek - olvasható a közleményben.