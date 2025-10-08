Külföld :: 2025. október 8. 07:41 ::

Trump Chicago alá vezényelte a texasi Nemzeti Gárda csapatait

Chicago környékére vezényelték a texasi Nemzeti Gárda csapatait, írja a Guardian nyomán a 24. Illinois állam legnagyobb városa a sokadik demokrata vezetésű metropolisz, amelyben Donald Trump a bűnözés miatt bevetni készül a gárdát.

Chicagóban már az elmúlt hetekben is fokozott erővel léptek fel az USA bevándorlási hivatalának, az ICE-nak a fegyveres ügynökei. Az utóbbi időben egyre erőszakosabbá váltak az összecsapások a nagyváros melletti Broadview területén, ahol a rendőrség könnygázzal és paprikagázzal oszlatta a tüntetőket.

Illinois állam és Chicago városa megpróbálta bírósági indítvány segítségével megakadályozni, hogy a Trump-kormány bevethesse a gárdát a területükön, az ügyben eljáró kerületi bíró azonban elutasította a keresetet.