Anyaország :: 2026. április 30. 15:17 ::

Napos, száraz idő várható a hosszú hétvégén

Jellemzően napos, száraz és egyre melegebb idő várható a május 1-jei hosszú hétvégén, vasárnap a legmelegebb órákban már 19 és 25 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő. A szél élénk lesz - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.

Pénteken, május 1-jén derült, napos idő várható, majd gomolyfelhő-képződésre kell számítani, északkeleten lehet több a felhő, de csapadék nem valószínű. Az északkeleti, északi szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között várható.

Szombaton a nappali gomolyfelhő-képződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti országrészben megélénkül. Hajnalban általában 0 és plusz 7 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19 és 24 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap derült, napos, száraz idő lesz. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.