Háború :: 2026. április 30. 14:59 ::

Ukrán drónok csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójára

Drónokkal mért csapást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges műveleti központja Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójára, több mint 1500 kilométerre Ukrajnától - közölte csütörtökön az SZBU.

Ukrán drónok már második egymást követő napon hajtottak végre sikeres műveleteket Oroszország olajinfrastruktúrája ellen, Perm város közelében. Ezúttal a Lukoil vállalat létesítményét érte találat - közölte az SZBU.

Az ukrán haditengerészet arról számolt be, hogy az éjjel csapást mért a Kercsi (Krími) híd védelmét ellátó két orosz hajóra.

(MTI)