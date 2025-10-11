Külföld :: 2025. október 11. 16:45 ::

Nyilvánosságra hozott dokumentumok: Tony Blair még kormányfőként találkozott Epsteinnel

Tony Blair volt brit miniszterelnök még hivatalban volt, amikor találkozott Jeffrey Epstein hírhedt zsidó üzletemberrel és elítélt szexuális bűnözővel. A Guardian azt írja, a brit levéltárból most nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Peter Mandelson javaslatára fogadta Epsteint a Downing Street-i miniszterelnöki irodájában.

A találkozó 2002-ben történt, és alig 30 percig tartott, és az a Peter Mandelson javasolta, akit nemrég rúgott ki nagyköveti pozíciójából Keir Starmer jelenlegi miniszterelnök, miután kiderült, milyen közel állt a bűnözőhöz. Mandelson amerikai brit nagykövet volt a jelenlegi munkáspárti kormány alatt, a szintén munkáspárti Blair-kormány alatt pedig még képviselő volt.

Mandelson 2002-ben Tony Blair kabinetfőnökének, Jonathan Powellnek írt egy emailt, amiben javasolta a találkozót. Powell szerepe ebben az esetben csak az volt, hogy továbbította az üzenetet a miniszterelnöknek.

Az ügyben Tony Blair szóvivője nyilatkozott, aki azt mondta, a találkozó még jóval az előtt történt, hogy Epstein bűntettei ismertté váltak volna.

A találkozóról a nemzeti levéltárból származó dokumentumok tanúskodnak, amelyeket a BBC-nek adtak ki. Ebben szerepel az is, hogy Matthew Rycroft magas rangú köztisztviselő egy feljegyzésében Epsteint Mandelson és az akkori amerikai elnök, Bill Clinton barátjaként említi. A szexfüggő András herceg is kapcsolatban állt vele.