A ChatGPT-t létrehozó OpenAI amerikai vállalat szándéklevelet írt alá mesterséges intelligenciát kiszolgáló óriás adatbázis megépítéséről az argentínai Patagóniában - közölte Javier Milei argentin elnök kormánya.
A Stargate Argentina nevű terv, amelyet a Sur Energy helyi vállalattal közösen valósítanak meg, 25 milliárd dolláros beruházást jelent - írta közleményében az elnöki hivatal.
A tervet a Milei által 2024-ben a stratégiai ágazatoknak 30 évre biztosított, jelentős adó- és vámkedvezmények mellett külföldi befektetéseket vonzani kívánó program keretében valósítják meg.
Az adatbázis alkalmas lesz a mesterséges intelligencia következő generációja adatainak befogadására, és a kapacitása elérheti akár az 500 megawattot is az elnöki hivatal szerint.
Sem a beruházás pontos helyét, sem a munkálatok kezdetének időpontján nem közölték.
