Külföld, Gazdaság :: 2025. november 7. 07:32 ::

Gyorsult az euróövezeti építőipar aktivitásának visszaesése októberben

Gyorsuló ütemben, már a 42. egymást követő hónapban zsugorodott az építőipar teljesítménye az euróövezetben idén októberben a Hamburg Commercial Bank (HCOB) és a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet felmérése szerint.

Az euróövezeti építőipari aktivitást mérő beszerzésimenedzser-index (BMI) a szeptemberi 46 pontról 44 pontra esett. A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a csökkenését jelzi.

Októberben 43. hónapja mérték az új megrendelések zsugorodását, a csökkenés gyorsult szeptemberrel összevetve. Az ágazatok között a lakásépítés maradt a legrosszabbul teljesítő szegmens a múlt hónapban.

A múlt hónapban az ágazati cégek folytatták a létszámleépítést, Olaszországban azonban minimálisan nőtt a foglalkoztatottak száma.

A ráfordítási költségek inflációja hét hónapos mélypontra csökkent, bár Franciaországban nőtt a költségnyomás.

A felmérés szerint Olaszországban négy hónap után először nőtt az építőipari aktivitás, a BMI a szeptemberi 49,8 pontról 50,7 pontra emelkedett. Németországban a mutató 46,2 pontról 42,8 pontra esett, Franciaországban pedig 42,9 pontról 39,8 pontra süllyedt.

(MTI)