Külföld, Gazdaság :: 2025. november 7. 12:03 ::

Tízéves csúcson a kínai devizatartalék

Kína devizatartaléka tízéves csúcsra emelkedett októberben, már a harmadik egymást követő hónapban jegyeztek föl növekedést - áll a kínai központi bank pénteki jelentésében.

A devizatartalék 3343 milliárd dollár volt a múlt hónapban, 4,7 milliárd dollárral meghaladta a szeptemberi szintet.

A tartalék növekedésében szerepet játszott a dollár csaknem 2 százalékos erősödése a főbb valutákból álló kosárhoz képest, miközben a jüan jegyzése gyakorlatilag nem változott a dollárral szemben.

Szintén a jegybank adatai szerint Kína aranytartaléka 74,09 millió uncia volt október végén, nagyobb az augusztus végi 74,06 millió unciánál. A kínai jegybank októberben már a tizenkettedik egymást követő hónapban vásárolt aranyat. Az aranytartalék értéke 297,21 milliárd dollárra nőtt októberben az előző havi 283,29 milliárd dollárról.

(MTI)