Elnézést kért a BBC indiai elnöke Trump beszédének meghamisításáért

Elnézést kért hétfőn Samir Shah (tipikus angol név... és Shah is annyira brit, hogy Indiában született - a szerk.), a BBC kormányzótanácsának elnöke, amiért a brit közszolgálati médiatársaság Panorama című televíziós hírmagazinja manipulált változatban számolt be Donald Trump amerikai elnök egyik beszédéről. Trump hétfőn pert helyezett kilátásba a BBC ellen.

Shah a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának küldött levelében elismerte: a szerkesztői beavatkozás nyomán "az a benyomás keletkezhetett", hogy az amerikai elnök erőszakcselekményekre szólította fel híveit.

A botrány előzményeként a múlt héten kiderült, hogy a BBC-műsorban félrevezető módon szerkesztve közölték Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.

A törvényhozás épületét 2021. január 6-án rohamozta meg Donald Trump több száz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.

A zavargásokban 140 rendőr megsérült, és mintegy 1600 embert vettek őrizetbe, akik közül több mint 1200-at később elítéltek. Második hivatali idejének első napján, idén január 20-án Donald Trump kegyelmet adott nekik, vagy a már letöltött büntetésüket megváltoztatta.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy "békésen és hazafias módon" hallassák hangjukat, és éltessék "a bátor szenátorokat és képviselőházi tagokat".

Beszédének csaknem egy órával későbbi részében a republikánus elnök úgy fogalmazott, hogy "harcolni fogunk, pokoli módon, mert ha nem harcoltok, nem lesz többé országotok".

A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap azonban a múlt héten megszerzett és nyilvánosságra hozott egy 19 oldalas belső vizsgálati dossziét, amely szerint a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel sugárzott Panorama-műsorban úgy szerkesztették össze a beszéd két különálló mondatát, mintha közvetlenül egymás után hangzottak volna el, így az a benyomás keletkezhetett, hogy Trump a Capitolium megrohamozására biztatta támogatóit.





This same programme tried… BBC's director-general Tim Davie and chief executive of BBC News Deborah Turness have both resigned tonight after being exposed for allowing these doctored clips of President Trump to be broadcast from their flagship "investigative" programme Panorama.This same programme tried… pic.twitter.com/v2rrxPfaPE November 9, 2025

A botrány miatt vasárnap benyújtotta lemondását Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlegének, a BBC Newsnak a vezetője.

Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke a parlamenti szakbizottságnak küldött hétfői levelében leszögezte: a BBC elfogadja azt a megállapítást, amely szerint Trump beszédének szerkesztési módja alkalmas volt olyan benyomás keltésére, hogy az amerikai elnök közvetlenül erőszakcselekmények elkövetésére szólította fel híveit.

Shah közölte, hogy a BBC elnézését kér ezért a "hibáért".

A BBC elnöke a levél ismertetése után, a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette: fontolóra vette, hogy személyesen is bocsánatot kérjen az amerikai elnöktől.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump indít-e jogi eljárást a BBC ellen, Shah kijelentette: ezt még nem tudja, de Trump stábja már kapcsolatba lépett a BBC-vel, és az amerikai elnök "pereskedésre hajlamos ember, így minden lehetőségre fel kell készülnünk".

Nem sokkal az interjú elhangzása után a BBC News hírportál közölte: Donald Trump levelet írt a BBC-nek, és kilátásba helyezte, hogy pert indít a brit médiatársaság ellen.

(MTI nyomán)