Külföld, Zsidóbűnözés :: 2025. november 12. 06:58 ::

Teherautókat, földeket és épületeket gyújtottak fel a telepes terroristák Ciszjordániában - még a saját katonáikra is rátámadtak

Több tucat izraeli telepes palesztinok értékeit rongálta és izraeli katonákra támadt kedden Ciszjordániában - jelentette az izraeli hadsereg (IDF).

A szélsőséges telepesek közül többen álarcot viseltek, amikor betörtek a Nablusz közelében fekvő Beit Lid ipartelepre, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint teherautókat, földeket és épületeket gyújtottak fel, köztük egy tejüzemet. Négy palesztin megsérült a támadásban.

A támadók először sátrakat gyújtottak fel a palesztin Dir Saraf nevű falu melletti beduin táborban. Az IDF közölte, hogy a biztonságiak szétoszlatták a támadókat, és négyet letartóztattak közülük. Ekkor átvonultak a szomszédos ipari övezetbe, ahol megrongáltak egy katonai járművet is, és az izraeli katonákra támadtak.

Palesztinok beszámolói szerint a szélsőséges telepesek kövekkel dobálták a palesztinokat, és jelentős anyagi károkat okoztak. A túl-karmi tartomány kormányzója, Abdullah Kamil a palesztinok számára "védelmi bizottságok" felállítását sürgette. Az izraeli hadsereg mellett a határőrség és rendőrség egységeit is riasztották a zavargásokhoz.

A ynet hírportál korábban arról számolt be, hogy Éjal Zamir vezérkari főnök az elmúlt hónapban megbeszélést tartott a ciszjordániai hadosztály parancsnokaival, akik közbeavatkozását kérték annak érdekében, hogy azonnal állítsák vissza az "adminisztratív letartóztatásokat", vagyis bírósági eljárás nélküli fogva tartásokat a szélsőséges telepesekkel szemben. Ezt az eljárást a zsidókkal szemben Jiszráel Kac védelmi miniszter a kinevezése után Becalel Szmotrics pénzügyminiszter és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter nyomására megtiltotta.

A hadsereg szerint a jelenlegi erőszakhullámot részben az okozza, hogy a kormány egyes szereplői hallgatólagosan támogatják a telepeseket, részben bosszúnak tartják a hatóságok ellen, amiért a túszcsere-megállapodás keretében szabadon engedtek hetvennégy palesztin gyilkost Ciszjordániában, részben pedig válasznak tekintik az illegális telepek felszámolására.

Az IDF és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat nyomon követi a szabadon engedett palesztin foglyokat, házkutatásokat és "figyelmeztető látogatásokat" végez, többeket közülük várhatóan ismét letartóztatnak és bebörtönöznek.

(MTI nyomán)