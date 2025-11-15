Külföld, Elcsatolt részek :: 2025. november 15. 10:49 ::

Két nappal megválasztásuk után lemondtak a szerb médiatanács független tagjai

Csupán két nappal a választási folyamat lezárását követően lemondott a szerbiai médiahatóság újonnan megválasztott négy tagja.

A szerbiai médiahatóság kilenc tagjának megbízatása egy éve járt le, a választási folyamatot azonban különböző okokból többször is újra kellett indítani. A szerbiai parlament végül az elmúlt hetekben vitázott a testület kilenc tagjának megválasztásáról, és szerdán a kilenc jelölt közül nyolc kinevezését támogatta.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) javaslatára a nemzeti kisebbségek jelöltjét nem választották meg, mert a jelölési folyamat során rendellenességek léptek fel, és a korábban a nemzeti kisebbségi javaslattevők által támogatott magyar jelölt végül nem került fel a listára. A parlament illetékes bizottsága közölte, újraindul a nemzeti kisebbségi jelöltre vonatkozó választási folyamat.

A médiatanács független szervezetek által jelölt négy tagja viszont pénteken közölte: nem akar részt venni egy olyan folyamatban, amely a politikát a törvény fölé helyezi. Közleményük szerint, ha a testület minden tagját megválasztották volna, akkor lenne csak elfogadható a parlament döntése, így viszont akaratukon kívül egy értelmét vesztett folyamatban kellene részt venniük.

A szerbiai képviselőház illetékes bizottsága egyelőre nem közölte, mikor és milyen módon választhatnak új tagokat a lemondottak helyére. A várakozások szerint a kisebbségi jelöltre vonatkozó folyamat néhány héten belül megkezdődik.

(MTI)