Külföld :: 2025. december 8. 13:54 ::

UNICEF: az utóbbi 25 év legsúlyosabb kolerajárványa dúl a Kongói DK-ban

Huszonöt éve nem volt ilyen súlyos kolerajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a betegségnek január óta már csaknem kétezer halálos áldozata van - figyelmeztetett hétfőn az ENSZ Gyermekalapja.

John Agbor, a szervezet egyik szóvivője kiemelte, hogy az esetek számát az országban dúló konfliktusok és az ivóvízhiány tovább növeli, egyúttal aláhúzta: az UNICEF-nek mintegy hatmillió dollárra (1,9 milliárd forint) lesz szüksége 2026-ban a járvány elleni küzdelemhez.

A Kongói DK-ban január óta több mint 64 ezer kolerás megbetegedést jegyeztek fel, mintegy 14 ezer esetben gyermekeknél, akik körében 340 halálozásról tudni. A járvány az ország 26 tartományából 17-ben van jelen.

A kontinens egészségügyi hatóságai figyelmeztettek, hogy a tavalyi évben rögzítettekhez képest 30 százalékkal nőtt a kolerás megbetegedések száma Angolában, Burundiban és Afrika más részein is.

(MTI)