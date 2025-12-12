Külföld :: 2025. december 12. 18:17 ::

Kiszivárgott: Zsófia svéd hercegné is találkozgatott Trump cimborájával

Napvilágra kerültek olyan e-mailek, melyek azt igazolják, a svéd hercegné, Zsófia és Jeffrey Epstein többször is találkozott. A hírt a svéd királyi udvar is megerősítette – írja a People nyomán az Index.



Zsófia svéd hercegné 2024. december 10-én (fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images Hungary)

Az Epstein és Barbro Ehnbom pénzügyi szakember közti levelezést egy svéd újság, a Dagens Nyheter hozta nyilvánosságra. Ehnbom Zsófia hercegné mentora volt, továbbá részt vett a 2015-ben tartott esküvőjén is Károly Fülöp herceggel.

Egy 2005-ös levélben – amely egy fényképet is tartalmazott – Ehnbom azt írta:

Ő itt Zsófia, egy feltörekvő színésznő, aki nemrég érkezett New Yorkba. Ő az a lány, akiről még indulásom előtt meséltem neked, és akivel szerintem szívesen megismerkednél. Esetleg meglátogathatnánk, mielőtt nyaralni mész?

A 2019-ben letartóztatott szexuális bűnelkövető az alábbit válaszolta:

A Karib-tengeren vagyok. Szeretne eljönni pár napra? Küldök neki jegyet.

A svéd királyi udvar beismerte, „2005 körül néhány alkalommal találkozott a szóban forgó személlyel”. Azt azonban cáfolták, hogy a hercegné elutazott volna Epstein magánszigetére, ahol a gyanú szerint szexuálisan bántalmazott több fiatal lányt és nőt.

Állításuk szerint az uralkodói hitves már „20 éve nem állt kapcsolatban” Jeffrey Epsteinnel.

A svéd lap úgy tudja, Epstein Zsófia hercegnének és barátnőjének, Kamillának is helyet kínált egy New York-i színésziskolában, a vízumukkal viszont problémák adódtak. Az elítélt pénzügyi szakértő asszisztense 2006-ban írt egy levelet Ehnbomnak, melyben azt írta, „Jeffrey kíváncsi, mi történt Kamillával”, majd biztosította arról, hogy akármikor küld a nőnek jegyet, ha szeretne ellátogatni az amerikai városba.

Ehnbom válaszában megírta, hogy valószínűleg nem Kamillára gondolt, hanem Zsófiára, „arra a kis gyönyörű, sötét hajú lányra”.

A hercegné a Nobel-díjátadót is kihagyta

Sofia Hellqvist, mielőtt összeházasodott volna a svéd uralkodóval, modellként tevékenykedett. Egy svéd magazinban képek is jelentek meg egy pikáns fotózásról, amelyen csak bikinialsót és boát viselt. Ezeknek a fényképeknek köszönhetően a Paradise Hotel című valóságshowba is bekerült.

Zsófia hercegné a stockholmi Nobel-díjak átadóját is kihagyta, miután kiderült, hogy kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel. Korábban szinte kivétel nélkül minden évben részt vett a rangos eseményen.