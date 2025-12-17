Külföld :: 2025. december 17. 16:48 ::

Az amerikai kormány újabb országok állampolgáraira terjesztette ki a beutazási tilalmat

Újabb országok - köztük Burkina Faso, Mali és Laosz - állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazás tilalmát Donald Trump amerikai elnök, a döntést kedden a Fehér Ház nemzetbiztonsági okokkal indokolta.

A tájékoztatás szerint a január elsején hatályba lépő rendelkezés kiterjed a Palesztin Hatóság papírjaival rendelkezőkre is, mindazonáltal eseti kivételeket is lehetővé tesz.

A Trump-kormányzat a listára vett országoknak azt veti a szemére, hogy nem tesznek eleget az útlevélkiadások során előírt átvilágítási eljárásoknak, így állampolgáraik potenciális veszélyt jelentenek az Egyesült Államokra nézve. A kormányzat részéről kiemelték azt is, hogy a szóban forgó országokban nagy mértékű a korrupció és a visszaélés a személyazonosításra szolgáló igazolványokkal is.

Trump júniusban 12 országot - a többi között Haitit, Líbiát, Szomáliát, Jement, Eritreát és Szudánt - nevezett meg, amelynek állampolgárai nem utazhatnak az egyesült Államokba, további héttel kapcsolatban pedig korlátozásokat jelentette be, a listát pedig a keddi bejelentés értelmében a kormányzat kiterjesztette Burkina Fasóra, Malira, Nigerre, Dél-Szudánra és Szíriára is.

Szíriával kapcsolatban a Fehér Ház kiemelte, hogy az arab országban egyelőre nincs olyan központi hatóság, amely útleveleket, illetve egyéb más személyazonosító dokumentumokat állít ki, valamint figyelmeztetett, hogy egyes szíriaiak a vízumnál meghatározott időnél többet töltenek az Egyesült Államokban.

Trump már mandátuma kezdetekor szigorított hazája migrációs jogszabályain, valamint szűkítette az amerikai vízumra jogosultak körét is.

(MTI)