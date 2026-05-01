Anyaország :: 2026. május 1. 18:16 ::

Egy budai mélygarázsban parkolnak az MNB-botrány kulcsfigurájának luxusautói

Több drága luxusautót is talált az Átlátszó a II. kerületi Kapás utca egyik társasházának parkolójában, amelyek Somlai Bálint cégéhez, a Raw Development Kft.-hez kötődnek.

A lap szerint az MNB-botrány egyik kulcsszereplőjének a vállalata bérel két helyet is a mélygarázsban. Egy Porsche Taycan GTS-t, egy Porsche Macan 4-et, egy Range Rovert és egy Mini Coopert is lefotózott itt a lap.

Ezeknek az autóknak az összértéke körülbelül 200 millió forint, a parkoló bérleti díja havonta 200 euró, ami megközelítőleg 72 ezer forint. A portál hozzátette, hogy további 3-4 parkolóhelyet is a Raw Development használ a garázsban.

Zárolt bankszámla, elajándékozott nyaraló és áron alul megvásárolt luxuslakás

Körülbelül egy éve zárolták Matolcsy Ádám barátjának, Somlai Bálintnak a bankszámláját az MNB-üggyel összefüggésben. Somlai Bálint cégcsoportja, közte a Raw Development Kft. a Magyar Nemzeti Banktól, valamint a jegybankhoz közeli cégektől, alapítványoktól kapott megbízásokat.

Kilenc nappal azután, hogy az Állami Számvevőszék nyilvánosságra hozta a Magyar Nemzeti Bankról szóló jelentést tavaly márciusban, Somlai Bálint elajándékozta 719 négyzetméteres balatonföldvári nyaralóját. Állítólag édesanyja kapta meg az ingatlant.

Korábban a budai várban Somlai családja egy külpesti ingatlan áráért vásárolhatott volna meg egy lakást. A második emeleti, 170 négyzetméteres ingatlan piaci értéke 298,4 millió forint, de a benyújtott előterjesztés szerint az ingatlan csak 44,8 millió forintba került. Az eset nagy felháborodást keltett, Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere azt írta, hogy „a Fidesz-frakció holnap nem támogatja a bizottsági ülésen az ingatlan értékesítését”, így a család nem juthatott olcsóbban lakáshoz.

(Index nyomán)