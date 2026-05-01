Az amerikai ügyészség közzétett egy felvételt, amelyen látszik, hogy a Donald Trump életére törő merénylő, Cole Thomas Allen hogyan ront be a Fehér Ház tudósítóinak vacsorájára, ami 2026-ban a washingtoni Hilton szállodában kapott helyet.
A Reuters által megosztott videón végig követhető, ahogy a férfi egy vadászpuskával átrohan a fémdetektoros kapun, a meglepett biztonságiak pedig fegyvert rántanak rá.
Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.— US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026
There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH
Az eset április 25-én történt: a Fehér Ház tudósítóinak minden évben megrendezett vacsoráját lövések szakították félbe. Bár a támadást sikerült meghiúsítani, az incidens komoly kérdéseket vetett fel az elnöki védelemről, a politikai erőszak fokozódásáról, illetve magának a „kockabálként” emlegetett rendezvénynek a jövőjéről is.
