Külföld, Videók :: 2026. május 1. 18:33 ::

Videón, ahogy Trump merénylője beront a Fehér Ház tudósítóinak vacsorájára

Az amerikai ügyészség közzétett egy felvételt, amelyen látszik, hogy a Donald Trump életére törő merénylő, Cole Thomas Allen hogyan ront be a Fehér Ház tudósítóinak vacsorájára, ami 2026-ban a washingtoni Hilton szállodában kapott helyet.

A Reuters által megosztott videón végig követhető, ahogy a férfi egy vadászpuskával átrohan a fémdetektoros kapun, a meglepett biztonságiak pedig fegyvert rántanak rá.





There is no evidence the shooting was the result of friendly… Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH April 30, 2026

Az eset április 25-én történt: a Fehér Ház tudósítóinak minden évben megrendezett vacsoráját lövések szakították félbe. Bár a támadást sikerült meghiúsítani, az incidens komoly kérdéseket vetett fel az elnöki védelemről, a politikai erőszak fokozódásáról, illetve magának a „kockabálként” emlegetett rendezvénynek a jövőjéről is.

