Külföld, LMBTQP+ :: 2025. december 22. 12:25 ::

Újabb gyomorforgató fotók kerültek elő a kislányokat ölelgető Epsteinről

Az Igazságügyi Minisztérium által közzétett felvételek a hírhedtté vált Little St. James-szigeten található Epstein-birtokon készültek – írja a New York Post nyomán az Index. A fotókat bekeretezve, egy faragott könyvespolcon helyezték el a villában.



Fotó: Shutterstock

Az egyik képen Epstein köntösben, csukott szemmel, láthatóan elégedetten ölel egy kislányt. Egy másik felvételen a magángépén ül széles mosollyal, miközben átkarolja a mellette ülő, kék pulóvert viselő gyereket. A harmadik fotón Epstein egyenesen a kamerába néz, miközben egy vörös hajú, copfos kislányt puszilgat. Az egyik falon egy olyan kép is látható volt, amelyen egy meztelen csecsemő fürdik egy mosogatóban.

A gyerekek arcát az Igazságügyi Minisztérium fekete téglalapokkal takarta ki, hogy védje a lehetséges áldozatok személyazonosságát. Nem tisztázott, hogy kik a fotókon látható gyerekek, és hogy bármelyikük Epstein áldozata volt-e.

Az FBI már 1996-ban tudhatott róla

A dokumentumok nyilvánosságra hozatala egy korábbi bejelentő korábbi állításait is igazolta. Maria Farmer, aki Epsteinnek műtárgyak vásárlásában segédkezett, 1996. szeptember 3-án tett feljelentést a Szövetségi Nyomozóirodánál. Farmer évek óta nyilvánosan állította, hogy figyelmeztette a hatóságokat Epstein és társa, Ghislaine Maxwell ragadozó viselkedésére, „az FBI azonban látszólag semmit sem tett” – áll a New York Post cikkében.

A Szövetségi Nyomozóiroda csak a mostani dokumentumok nyilvánosságra hozatalával erősítette meg hivatalosan, hogy Farmer valóban bejelentést tett. A feljelentés idején Bill Clinton volt az Egyesült Államok elnöke – Epstein és Clinton kapcsolata közismert volt. Az üzletember még egy évtizedig elkerülte a komolyabb jogi következményeket.

A dokumentumokat a kongresszus által megszabott 30 napos határidő betartása miatt hozták nyilvánosságra.

Gyenge Clinton-magyarázkodás

Az amerikai igazságügyi minisztérium további dokumentumot tett hozzáférhetővé az Epstein-akták közül vasárnap, ezúttal egy bírósági vádesküdtszéki jegyzőkönyvet, miközben Bill Clinton volt elnök is reagált az őt ábrázoló fotókra:

„Akármennyi 20 évnél régebbi szemcsés fotót nyilvánosságra hozhatnak, ez az ügy nem Bill Clintonról szól” – mondta. A 119 oldalas bírósági dokumentum a korábbinál kevesebb részlet kitakarásával vált elérhetővé.

A minisztérium a vasárnap a közösségi médiában közzétett nyilatkozata szerint a fényképeket és egyéb anyagokat további felülvizsgálatnak vetik alá, így a törvény alapján bizonyos részek kitakarva válnak elérhetővé.

Ugyan a novemberben elfogadott, az iratok teljes nyilvánosságáról szóló törvényben megszabott határidő pénteken lejárt, az igazságügyi minisztérium a következő napokra ígért további dokumentumokat az Epstein-üggyel összefüggésben.

Pénteken, a törvényes határidő lejártának napján az amerikai adminisztráció több tízezer oldalt hozott nyilvánosságra a szexuális bűncselekményekkel vádolt Jeffrey Epstein büntetőügyével összefüggésben, köztük amerikai közéleti személyiségeket és hírességeket ábrázoló fotókat.

Ezeken a képeken feltűnik Donald Trump jelenlegi elnök, valamint több fényképen látható Bill Clinton volt elnök. A hírességek közül Michael Jackson és Diana Ross énekesek, valamint Kevin Spacey színész.

A korábbi elnök a róla készült fényképeken többek között látható egy medencében egy nem azonosítható nő társaságában, illetve egy másikon képen egy ugyancsak kitakart arcú nő ül a térdén.



Fotó: U.S. Justice Department / Reuters

Több fotó is eltűnt az adatbázisból, köztük egy olyan, amelyen Trump szerepel

A pénteken nyilvánosságra hozott dokumentumok közül szombaton 16 képet az igazságügyi minisztérium elérhetetlenné tett, köztük egy olyat, amelyen Donald Trump jelenlegi elnök látható.

Ezzel kapcsolatban Todd Blanche igazságügyi miniszterhelyettes vasárnap az NBC televíziónak adott interjúban úgy nyilatkozott, hogy a dokumentumokat átmeneti időre vonták vissza, nem Donald Trump miatt, hanem az Epstein-ügy áldozatainak védelmével foglalkozó csoportok kezdeményezésére, ugyanis a fényképeken azonosítható módon szerepeltek nők.

Hozzátette, hogy a személyiségi jogok védelmére vonatkozó módosításokat követően minden kép ismét hozzáférhető lesz.

Az elmúlt napokban olvashatóvá tett dokumentumok egy része már korábban is ismert volt, új elem ugyanakkor egy 1990-es évek közepéből származó, pedofília gyanúját hordozó feljelentés. Az 1996. szeptember 3-ai feljelentésben a panaszos, Maria Farmer, Jeffrey Epstein akkori alkalmazottja azt állította, hogy főnöke húgainak fotóit tulajdonította el tőle. Az 1996-os feljelentésből nem lett vizsgálat, azzal a Szövetségi Nyomozóiroda akkor nem foglalkozott érdemben – derül ki a most nyilvánosságra hozott iratokból.

Az amerikai képviselőház november 18-án fogadta el szinte teljesen egyhangúlag a titkosítatlan iratok nyilvánosságáról szóló törvényt, azaz az Epstein Akták Átláthatósága Törvényt (Epstein Files Transparency Act), amelyet a következő napon Donald Trump elnök aláírásával emelt törvényerőre. A jogszabály 30 napot adott Pam Bondi igazságügyi miniszternek, hogy intézkedjen az iratok nyilvánosságáról.

A Képviselőház demokrata tagjai már december elején nyilvánossá tettek több, a birtokukban lévő fényképet Jeffrey Epstein hírhedtté vált ingatlanáról, ahol a nyomozás szerint kiskorúakkal is történtek szexuális visszaélések.

Az iratok pénteki nyilvánossá tételét követően több kongresszusi képviselő fejezett ki elégedetlenséget amiatt, hogy a nevek egy részét kitakarták a jelentésekből. A republikánus Thomas Massie kifogására az igazságügyi minisztérium azt közölte, hogy minden politikai szempontból releváns név olvasható.