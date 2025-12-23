Külföld :: 2025. december 23. 21:58 ::

Több tízezer újabb Epstein-dokumentumot hoztak nyilvánosságra - hamis osztrák útlevele is volt a zsidónak

Az amerikai igazságügyi minisztérium újabb több tízezer Epstein-dokumentumot hozott nyilvánosságra kedden a törvényi kötelezettségének eleget téve.

A mintegy 30 ezer iratban olvasható a Jeffrey Epsteinhez kapcsolt szexuális bűncselekmények több áldozatának neve, illetve részletek az elkövetett cselekedetekről.

Az újabb dokumentumokban az is szerepel, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök az 1990-es évek közepén több alkalommal utazott Jeffrey Epstein magánrepülőgépén. A megjelent utaslisták szerint Donald Trump esetenként feleségével és gyermekeivel volt utasa a járműnek, más esetben csak Jeffrey Epstein társaságában, és volt olyan is, amikor egy meg nem nevezett 20 éves személy is a repülőgépen tartózkodott. A repülő utasai között legkevesebb négy alkalommal szerepel Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein egykori barátnője és bűntársa, aki jelenleg börtönbüntetését tölti.

Az igazságügyi minisztérium a dokumentumok közzétételével egyidőben közölte, hogy azok helyenként "igaztalan" és "szenzációvadász" állításokat tartalmaznak Donald Trump elnökre vonatkozóan, hozzátéve, hogy ezek az állítások közvetlenül a 2020-as elnökválasztást megelőzően kerültek az Epstein-ügy aktáiba. A minisztérium rámutatott, hogy a dokumentumokat az áldozatok védelmének figyelembe vétele mellett bocsátották ki, ami azt jelenti, hogy egyes részletek továbbra is olvashatatlanok.

A kedden megjelent több tízezer dokumentum között látható egy Jeffrey Epstein arcképével kiállított hamis útlevél fotója az 1980-as évekből, ezen osztrák állampolgárként, Marius Robert Fortelni néven szerepel szaúd-arábiai lakóhellyel.





It couldn't be more obvious that this is some kind of intelligence operation... Has anyone already mentioned his Austrian passport, and why he took the identity of the real Robert Fortelni in the 80s? https://t.co/Yd9kEThb07 It couldn't be more obvious that this is some kind of intelligence operation... pic.twitter.com/rElmtp47Xi December 23, 2025

A Trump-adminisztrációt egy novemberben elfogadott törvény kötelezi arra, hogy nyilvánossá tegye az Epstein-ügy iratainak többségét. December 19-én több százezer oldalnyi irat jelent meg, majd az ezt követő hétvégén továbbiakkal bővült az olvasható dokumentumok sora.

(MTI nyomán)