Külföld :: 2025. december 30. 10:49 ::

Bosznia-Hercegovina legalizálta a kannabisz gyógyászati célú felhasználását

Legalizálta a kannabisz gyógyászati célú használatát Bosznia-Hercegovina.

A kormány hétfőn módosította a kábítószerekre vonatkozó szabályozást, és a kannabiszt a tiltott anyagok kategóriájából a szigorú ellenőrzés alatt álló anyagok kategóriájába helyezte át, ezzel harmonizálva a jogszabályokat a nemzetközi szabványokkal.

2020-ban az Egyesült Nemzetek Kábítószerügyi Bizottsága és az Egészségügyi Világszervezet a kannabiszt az elismert gyógyhatású anyagok kategóriájába sorolta - közölte a civil ügyek minisztériuma.

Az új szabályozás szerint a kannabisz előállítása, kereskedelme és birtoklása csak vény birtokában, gyógyszerkészítmények formájában engedélyezett. Az intézkedés tehát nem liberalizálja a piacot, hanem a kannabisz orvosi felhasználásának egyértelmű, biztonságos és felügyelt keretrendszerét fogalmazza meg - olvasható a közleményben.

(MTI)