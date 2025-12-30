Külföld :: 2025. december 30. 14:35 ::

Az iráni elnök egyeztetést ígért a gazdasági válság miatt tiltakozó tüntetőkkel

Maszúd Peszeskján iráni elnök párbeszédet ígért kedden a gazdasági válság miatt tiltakozó tüntetőkkel, és közölte, hogy figyelembe veszik a követeléseiket.

Az államfő az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében így fogalmazott, utasította a belügyminisztert, hogy lépjen kapcsolatba a tiltakozó mozgalom képviselőivel, és mérlegelje követeléseiket. Hozzátette, hogy a kormány reformokat tervez bevezetni a bank- és pénzügyi rendszerben, és a lakosság vásárlóerejének megőrzésére is intézkedéseket hoznak.

A demonstrációk Teheránban kezdődtek a romló gazdasági helyzet miatt, majd politikai jellegűvé váltak. Az iráni főváros több üzleti negyedében a vasárnapi tüntetés után hétfőn is utcai tiltakozó megmozdulások törtek ki az egyre súlyosabb gazdasági válság miatt. A fővárosban több száz boltos zárta be üzletét, arra reagálva, hogy a nemzeti valuta, a rial néhány órán belül új, negatív rekordot jelentő mértékben veszített az értékéből, majd piaci pánikot keltve megbénította a kereskedelmet. A bezáró üzlettulajdonosok másokat is arra buzdítottak, hogy csatlakozzanak a tüntetésekhez, amelyek a szemtanúk beszámolói szerint gyorsan politikai megmozdulásba torkolltak. A tiltakozások más városokra, köztük Iszfahánra és Kermánra is átterjedtek.

A teheráni tüntetők olyan rendszer- és kormányellenes, illetve az egykori monarchia helyreállítását követelő jelszavakat skandáltak, mint "Halál a diktátorra!" vagy "Éljen a király!".

A fővárosi megmozdulásokat rohamrendőrök és könnygáz bevetésével próbálták feloszlatni. A helyi média visszafogott hangnemben, a durva politikai jelszavak közlését mellőzve számolt be a teheráni bazárokat és bevásárlóközpontokat is érintő tüntetésekről.

Iránban hónapok óta gazdasági nehézségeket okoz a súlyosbodó infláció, egyre jelentősebb kihívás elé állítva a lakosságot az alapvető közszükségleti árucikkek beszerzésében.

(MTI nyomán)