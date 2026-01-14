Több fontos bejelentés is jött az Egyesült Államokból Irán sorsáról: Elon Musk techmilliárdos ingyenesen engedélyezi a perzsa ország lakossága számára a Starlink használatát, Donald Trump elnök pedig súlyos retorziókkal fenyegette meg Teheránt, ha elkezdenek elfogott tüntetőket kivégezni. Mindeközben állítólag az USA elkezdte a katonai csapások előkészítését - ehhez hírszerzési adatokat kértek szövetségeseiktől.
Zoom
Fotó: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images
– Nagyon határozott lépést fogunk tenni. Ha ezt megteszik, nagyon erős lépést teszünk – üzente Donald Trump amerikai elnök Iránnak a CBS-en keresztül.
Arra utalt, hogy a héten Teherán elkezdené gyorsított eljárásban végrehajtani a kormányellenes tüntetések során elfogott emberek halálos ítéletét – vagyis elkezdenének tömegesen olyan embereket akasztani, akik a rezsim ellen tüntettek.
Közben a Bloomberg cikke szerint Elon Musk techguru engedélyezte a Starlink-terminálok ingyenes használatát Irán számára – ez azt jelenti, hogy a kormányellenes tüntetők egy része ismét hozzáférhet az online szolgáltatásokhoz.
Irán vezetése lekapcsolta az internetet az országban, és betiltotta a SpaceX minden szolgáltatását az országban, de becslések szerint kormányellenes aktivisták kezében körülbelül 50 ezer Starlink-terminál lehet.
Állítólag el is koboztak néhány szállítmányt:
Mindeközben a Washington Post arról ír, hogy az Egyesült Államok hírszerzési adatokat kért ki szövetségeseitől Irán elleni katonai célpontokról. A lap arra is kitér, hogy a lehetséges célpontok közt nincsenek nukleáris létesítmények. A lépéssel az USA alighanem katonai csapásokat készít elő.
Frissítés: egy aktivistaszervezet szerint már több mint 2500 halálos áldozatuk van a tüntetéseknek
Már több mint 2500 halálos áldozatuk van az Iránban december végén kirobbant tüntetéseknek - jelentette be szerdán az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA).
Az Egyesült Államokban működő, iráni aktivistahálózatra támaszkodó szervezet szerint a tiltakozásokkal összefüggésben 2571 halottról lehet tudni: 2403 tüntető, 147, a kormánnyal valamilyen módon kapcsolatban álló ember, köztük milicista, valamint 12 kiskorú és kilenc olyan civil is életét vesztette, akik nem vettek részt a tiltakozásokban.
Jóllehet a halálos áldozatokról Teherán nem közöl adatokat, kedden egy iráni illetékes mintegy kétezerre tette a halálos áldozatok számát, beleértve a biztonsági erőkhöz tartozókat is.
A december 28-án, a súlyos infláció nyomán kirobbant tüntetések évek óta nem látott megpróbáltatást jelentenek a teheráni vezetés számára, amelynek tagjai ellentmondó nyilatkozatokat tesznek a tiltakozásokkal összefüggésben: míg Maszúd Peszeskján elnök többször hangoztatta, hogy a tiltakozókat meg kell hallgatni, Mohammed Movahedi Azad, az ország főügyésze arra figyelmeztetett, hogy mindenki, aki részt vesz a demonstrációkon, "Isten ellenségének" számít, ami halálbüntetéssel jár.
2. frissítés: gyorsított eljárást és kivégzéseket ígér az iráni legfelsőbb bíróság elnöke
Gyorsított bírósági eljárásokat és kivégzéseket ígért szerdán az iráni legfelsőbb bíróság elnöke azoknak, akiket őrizetbe vettek a kormányellenes tüntetéseken.
"Ha el akarjuk végezni a munkát, most kell megtenni; ha cselekedni akarunk, gyorsan kell" - jelentette ki az iráni állami televízió weboldalán közzétett nyilatkozatában Golámhosszein Mohszen Ezsei, a legfelsőbb bíróság elnöke.
Ezsei egy, a tüntetőket is fogva tartó börtönben tett látogatása során figyelmeztetett: ha az igazságügyi hatóságok hónapokat késlekednek, "nem lesz ugyanaz a hatás".
"Ha valaki felgyújt egy embert és lefejezi, mielőtt elégetné a testét, akkor bizony mielőbb munkához kell látnunk" - szögezte le.
Iráni hírügynökségek úgy tudják, Ezsei mintegy öt órát töltött a büntetésvégrehajtási intézményben, ahol tanulmányozta az őrizetbe vettek aktáit, majd leszögezte, hogy az eljárásoknak nyilvánosaknak kell lenniük.
Az amerikai külügyminisztérium az X-en közzétett, perzsa nyelvű bejegyzésében figyelmeztetett, hogy egy 26 éves, Erfan Szoltáni nevű tüntetőt az iráni hatóságok máris halálra ítéltek, és akár már szerdán kivégezhetik. A tárca hozzátette, hogy összesen több mint 10 600 őrizetbe vételről tudni.
Állami média: a hatóságok őrizetbe vették a tüntetések több vezetőjét
Az iráni állami média szerdán arról számolt be, hogy a hatóságok őrizetbe vették a december óta zajló tüntetések több vezetőjét.
A tájékoztatás szerint a megmozdulások kulcsszereplőit az iráni Forradalmi Gárda hírszerzését felelős egysége vette őrizetbe a nyugat-iráni Csaharmahal-Bahtijári tartományban.
A gazdaságilag elmaradott tartomány egyike azon térségeknek ahol a hetek óta tartó tüntetéssorozat legsúlyosabb összecsapásaira került sor a tiltakozók és a hatóságok között. A múlt héten a régió középső részén lévő Lordegán városában a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre, és a norvégiai székhelyű Hengaw kurd jogvédő szervezet értesülése szerint többeket megöltek.
