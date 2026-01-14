Külföld :: 2026. január 14. 11:49 ::

Trump katonai csapásra készülhet Irán ellen (is), Musk engedélyezte a Starlink használatát a tüntetőknek

Több fontos bejelentés is jött az Egyesült Államokból Irán sorsáról: Elon Musk techmilliárdos ingyenesen engedélyezi a perzsa ország lakossága számára a Starlink használatát, Donald Trump elnök pedig súlyos retorziókkal fenyegette meg Teheránt, ha elkezdenek elfogott tüntetőket kivégezni. Mindeközben állítólag az USA elkezdte a katonai csapások előkészítését - ehhez hírszerzési adatokat kértek szövetségeseiktől.



Fotó: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

– Nagyon határozott lépést fogunk tenni. Ha ezt megteszik, nagyon erős lépést teszünk – üzente Donald Trump amerikai elnök Iránnak a CBS-en keresztül.

Arra utalt, hogy a héten Teherán elkezdené gyorsított eljárásban végrehajtani a kormányellenes tüntetések során elfogott emberek halálos ítéletét – vagyis elkezdenének tömegesen olyan embereket akasztani, akik a rezsim ellen tüntettek.





Watch more tonight on the… EXCLUSIVE: In an interview with @TonyDokoupil , President Trump says the U.S. will take “very strong action” in Iran if the regime starts hanging protesters. "We don't want to see what's happening in Iran happen," he said. "It's not gonna work out good."Watch more tonight on the… pic.twitter.com/0q1pu791dt January 13, 2026

Közben a Bloomberg cikke szerint Elon Musk techguru engedélyezte a Starlink-terminálok ingyenes használatát Irán számára – ez azt jelenti, hogy a kormányellenes tüntetők egy része ismét hozzáférhet az online szolgáltatásokhoz.

Irán vezetése lekapcsolta az internetet az országban, és betiltotta a SpaceX minden szolgáltatását az országban, de becslések szerint kormányellenes aktivisták kezében körülbelül 50 ezer Starlink-terminál lehet.





Iranians with their Starlink dish - their only lifeline to the outside world.



Thank you, pic.twitter.com/Bfgrz9nUb3 From inside Iran:Iranians with their Starlink dish - their only lifeline to the outside world.Thank you, @elonmusk January 10, 2026





A rebel tech group is using Elon’s satellites to outsmart Iran’s internet shutdowns.



For 2 years, they’ve worked with local activists to beam protest footage out and smuggle real news back in.



The effort is holding… 🚨🇮🇷STARLINK HACKS IRAN’S BLACKOUT: THE FIREWALL IS FAILINGA rebel tech group is using Elon’s satellites to outsmart Iran’s internet shutdowns.For 2 years, they’ve worked with local activists to beam protest footage out and smuggle real news back in.The effort is holding… pic.twitter.com/hkUBDegUmn January 11, 2026

Állítólag el is koboztak néhány szállítmányt:





Iran has just announced the seizure of a huge shipment of Starlink



Since June 2025, possession of Starlink in Iran has been subject to espionage laws ⚡️BREAKINGIran has just announced the seizure of a huge shipment of StarlinkSince June 2025, possession of Starlink in Iran has been subject to espionage laws pic.twitter.com/zDgHz8Kxgv January 13, 2026

Mindeközben a Washington Post arról ír, hogy az Egyesült Államok hírszerzési adatokat kért ki szövetségeseitől Irán elleni katonai célpontokról. A lap arra is kitér, hogy a lehetséges célpontok közt nincsenek nukleáris létesítmények. A lépéssel az USA alighanem katonai csapásokat készít elő.

Frissítés: egy aktivistaszervezet szerint már több mint 2500 halálos áldozatuk van a tüntetéseknek

Már több mint 2500 halálos áldozatuk van az Iránban december végén kirobbant tüntetéseknek - jelentette be szerdán az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Az Egyesült Államokban működő, iráni aktivistahálózatra támaszkodó szervezet szerint a tiltakozásokkal összefüggésben 2571 halottról lehet tudni: 2403 tüntető, 147, a kormánnyal valamilyen módon kapcsolatban álló ember, köztük milicista, valamint 12 kiskorú és kilenc olyan civil is életét vesztette, akik nem vettek részt a tiltakozásokban.

Jóllehet a halálos áldozatokról Teherán nem közöl adatokat, kedden egy iráni illetékes mintegy kétezerre tette a halálos áldozatok számát, beleértve a biztonsági erőkhöz tartozókat is.

A december 28-án, a súlyos infláció nyomán kirobbant tüntetések évek óta nem látott megpróbáltatást jelentenek a teheráni vezetés számára, amelynek tagjai ellentmondó nyilatkozatokat tesznek a tiltakozásokkal összefüggésben: míg Maszúd Peszeskján elnök többször hangoztatta, hogy a tiltakozókat meg kell hallgatni, Mohammed Movahedi Azad, az ország főügyésze arra figyelmeztetett, hogy mindenki, aki részt vesz a demonstrációkon, "Isten ellenségének" számít, ami halálbüntetéssel jár.

2. frissítés: gyorsított eljárást és kivégzéseket ígér az iráni legfelsőbb bíróság elnöke

Gyorsított bírósági eljárásokat és kivégzéseket ígért szerdán az iráni legfelsőbb bíróság elnöke azoknak, akiket őrizetbe vettek a kormányellenes tüntetéseken.

"Ha el akarjuk végezni a munkát, most kell megtenni; ha cselekedni akarunk, gyorsan kell" - jelentette ki az iráni állami televízió weboldalán közzétett nyilatkozatában Golámhosszein Mohszen Ezsei, a legfelsőbb bíróság elnöke.

Ezsei egy, a tüntetőket is fogva tartó börtönben tett látogatása során figyelmeztetett: ha az igazságügyi hatóságok hónapokat késlekednek, "nem lesz ugyanaz a hatás".

"Ha valaki felgyújt egy embert és lefejezi, mielőtt elégetné a testét, akkor bizony mielőbb munkához kell látnunk" - szögezte le.

Iráni hírügynökségek úgy tudják, Ezsei mintegy öt órát töltött a büntetésvégrehajtási intézményben, ahol tanulmányozta az őrizetbe vettek aktáit, majd leszögezte, hogy az eljárásoknak nyilvánosaknak kell lenniük.

Az amerikai külügyminisztérium az X-en közzétett, perzsa nyelvű bejegyzésében figyelmeztetett, hogy egy 26 éves, Erfan Szoltáni nevű tüntetőt az iráni hatóságok máris halálra ítéltek, és akár már szerdán kivégezhetik. A tárca hozzátette, hogy összesen több mint 10 600 őrizetbe vételről tudni.

Állami média: a hatóságok őrizetbe vették a tüntetések több vezetőjét



Az iráni állami média szerdán arról számolt be, hogy a hatóságok őrizetbe vették a december óta zajló tüntetések több vezetőjét.

A tájékoztatás szerint a megmozdulások kulcsszereplőit az iráni Forradalmi Gárda hírszerzését felelős egysége vette őrizetbe a nyugat-iráni Csaharmahal-Bahtijári tartományban.

A gazdaságilag elmaradott tartomány egyike azon térségeknek ahol a hetek óta tartó tüntetéssorozat legsúlyosabb összecsapásaira került sor a tiltakozók és a hatóságok között. A múlt héten a régió középső részén lévő Lordegán városában a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre, és a norvégiai székhelyű Hengaw kurd jogvédő szervezet értesülése szerint többeket megöltek.

