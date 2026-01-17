Külföld :: 2026. január 17. 16:30 ::

Az ajatollah amerikai összeesküvést sejt a tüntetéshullám hátterében

Amerikai összeesküvés van az országban kirobbant tüntetéshullám hátterében, és az Egyesült Államok célja az, hogy Irán ismét katonai, politikai és gazdasági uralom alá kerüljön - jelentette ki szombaton Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, egy vallási ünnepnapon összegyűlt tömeg előtt elmondott beszédében.

Az iráni állami televízió, az IRIB beszámolója szerint Ali Hamenei ajatollah azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnököt személyesen is felelősnek tartja "az iráni nemzet ellen felhozott rágalmakért és vádakért", az elmúlt hetek halálos áldozataiért és a bekövetkezett károkért.

Hangoztatta: "nem kívánjuk háborúba vezetni az országot, de nem fogjuk kímélni a belföldi bűnözőket és a még náluk is rosszabb nemzetközi bűnözőket sem", mert "az iráni nemzetnek a lázadók gerincét is el kell törnie azután, hogy eltörte a lázadásnak a gerincét".

Iránban az elmúlt év utolsó napjaiban kezdődött országos tüntetési hullám, miután a fővárosban december 28-án több száz boltos bezárta be üzletét, mert a nemzeti valuta, a rial néhány órán belül rekordmértékben veszített az értékéből, majd piaci pánikot keltve megbénította a kereskedelmet. A tüntetések a hatósági fellépés következtében erőszakba torkollottak, a norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) jogvédő szervezet adatai szerint már több mint 3400 halálos áldozatuk van. Hamanei most szintén több ezer halálos áldozatról beszélt.

(MTI)