Norvégiában több ezren kaptak hétfőn a hadseregtől levelet, amely szerint háború esetén a fegyveres erők lefoglalhatják javaikat. A tájékoztatás szerint a hadsereg annak érdekében foglalná le - szigorúan háború esetén - a szóban forgó javakat, például ingatlant, munkagépet vagy hajót, hogy az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert.
A tervek szerint idén körülbelül 13 500 értesítőt kézbesítenek ki, amely azonban, mint arra a hadsereg közleményében felhívták a figyelmet, "békeidőben semmiféle teendőkkel nem jár".
Az egy évig érvényes, most kiküldött vagy kiküldendő értesítések mintegy kétharmada csupán az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása.
Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke leszögezte: a válságokra és a háborúra való felkészülés rendkívüli fontosságot kapott az utóbbi években. Mint mondta, hazája biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag.
"Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és - legrosszabb esetben - a háborúra is" - jelentette ki.
Hozzátette: a levelek fokozzák a felkészültséget, és "csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén".
A magát a NATO "szemének és fülének" tartó Norvégiának közös tengeri határa, valamint 198 kilométeres szárazföldi határa is van Oroszországgal.
(MTI)