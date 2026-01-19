Külföld, Háború :: 2026. január 19. 19:39 ::

Norvégiában több ezren kaptak levelet, amely szerint háború esetén a hadsereg lefoglalhatja a javaikat

Norvégiában több ezren kaptak hétfőn a hadseregtől levelet, amely szerint háború esetén a fegyveres erők lefoglalhatják javaikat. A tájékoztatás szerint a hadsereg annak érdekében foglalná le - szigorúan háború esetén - a szóban forgó javakat, például ingatlant, munkagépet vagy hajót, hogy az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert.



Norway advising citizens of preparations for wartime property requisitions, military says.



Thousands of Norwegians are expected to receive letters from the military on Monday informing them that their homes, vehicles, boats and machinery may be requisitioned… 19th January 2026.Norway advising citizens of preparations for wartime property requisitions, military says.Thousands of Norwegians are expected to receive letters from the military on Monday informing them that their homes, vehicles, boats and machinery may be requisitioned… pic.twitter.com/GmpSOo7ic3 January 19, 2026

A tervek szerint idén körülbelül 13 500 értesítőt kézbesítenek ki, amely azonban, mint arra a hadsereg közleményében felhívták a figyelmet, "békeidőben semmiféle teendőkkel nem jár".

Az egy évig érvényes, most kiküldött vagy kiküldendő értesítések mintegy kétharmada csupán az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása.

Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke leszögezte: a válságokra és a háborúra való felkészülés rendkívüli fontosságot kapott az utóbbi években. Mint mondta, hazája biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag.

"Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és - legrosszabb esetben - a háborúra is" - jelentette ki.

Hozzátette: a levelek fokozzák a felkészültséget, és "csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén".

A magát a NATO "szemének és fülének" tartó Norvégiának közös tengeri határa, valamint 198 kilométeres szárazföldi határa is van Oroszországgal.

(MTI)