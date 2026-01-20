Külföld, Jó és szép :: 2026. január 20. 07:46 ::

Kiterjedt sarki fény volt látható Németország felett

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) szerint hétfő este sarki fény (aurora borealis) világította meg az eget számos németországi régióban egy heves geomágneses vihar miatt.

A jelenség erőssége következtében az éjszaka folyamán az Alpokig terjedő déli területeken is látható volt a fény. Az aurora akkor keletkezik, amikor a Napból kilökődő tömegek ütköznek a Föld mágneses terével.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) regisztrálta a Napból a Föld felé tartó töltött részecskék tömeges kilökődését, amely a látványos jelenséget kiváltotta.

A hivatal szerint a geomágneses vihar hétfőn a greenwichi középidő szerint 19.38 órakor (magyar idő szerint 20.38-kor) elérte a G4-es szintet, ami a második legmagasabb kategória.





Gestern Nacht waren die Nordlichter auch im Vogtland deutlich sichtbar – besonders rund um Plauen und Klingenthal.



Viele konnten das seltene grün-rosa Leuchten zum ersten Mal zuhause live sehen ...#Sachsen#Vogtland pic.twitter.com/E062RZcDLG Polarlichter über SachsenGestern Nacht waren die Nordlichter auch im Vogtland deutlich sichtbar – besonders rund um Plauen und Klingenthal.Viele konnten das seltene grün-rosa Leuchten zum ersten Mal zuhause live sehen ... #Polarlichter January 20, 2026

Ennél az erősségnél a vihar hatással lehet a műholdakra, és többek között a GPS-rendszer meghibásodását is okozhatja.

A Spaceweather csillagászati platform szerint a Napból származó kitörési felhő mindössze körülbelül 25 óra alatt tette meg a Nap és a Föld közötti távolságot. Normális esetben egy ilyen felhőnek három-négy napba telne, hogy megtegye ezt a távolságot.

(MTI)