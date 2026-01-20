A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) szerint hétfő este sarki fény (aurora borealis) világította meg az eget számos németországi régióban egy heves geomágneses vihar miatt.
Absolutely insane aurora action in Southern Bavaria! 🤯 pic.twitter.com/NJTaYzysDq— Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) January 19, 2026
A jelenség erőssége következtében az éjszaka folyamán az Alpokig terjedő déli területeken is látható volt a fény. Az aurora akkor keletkezik, amikor a Napból kilökődő tömegek ütköznek a Föld mágneses terével.
A little best of todays stunning aurora-show over Munich, South Germany! 😍🤩— Damian (@Gewitterjaeger) January 20, 2026
It was absolutely amazing, really unbelievable and unforgettable.#aurora #Polarlichter #München pic.twitter.com/g2xYDaN4s4
Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) regisztrálta a Napból a Föld felé tartó töltött részecskék tömeges kilökődését, amely a látványos jelenséget kiváltotta.
🚨: Aurora Alert Level: 100% massive auroras visible all over US and Europe.— Night Sky Today (@NightSkyToday) January 20, 2026
LOOK UP!🌌⚠️ pic.twitter.com/0SWQKkrSeG
A hivatal szerint a geomágneses vihar hétfőn a greenwichi középidő szerint 19.38 órakor (magyar idő szerint 20.38-kor) elérte a G4-es szintet, ami a második legmagasabb kategória.
Polarlichter über Sachsen— Nom de guerre (@codemonks_post) January 20, 2026
Gestern Nacht waren die Nordlichter auch im Vogtland deutlich sichtbar – besonders rund um Plauen und Klingenthal.
Viele konnten das seltene grün-rosa Leuchten zum ersten Mal zuhause live sehen ...#Polarlichter #Sachsen#Vogtland pic.twitter.com/E062RZcDLG
Ennél az erősségnél a vihar hatással lehet a műholdakra, és többek között a GPS-rendszer meghibásodását is okozhatja.
UUUUNFASSBAR‼️😱🥳😍— Damian (@Gewitterjaeger) January 19, 2026
Nie hätte ich solche Polarlichter bei München erwartet. Never! Was für eine Polarlicht-Show!! #aurora #auroraborealis #munich pic.twitter.com/tbd4npfkl0
A Spaceweather csillagászati platform szerint a Napból származó kitörési felhő mindössze körülbelül 25 óra alatt tette meg a Nap és a Föld közötti távolságot. Normális esetben egy ilyen felhőnek három-négy napba telne, hogy megtegye ezt a távolságot.
(MTI)