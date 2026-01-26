Egy új, titkosított fegyvert használt az Egyesült Államok a Venezuela elleni katonai művelet során, mellyel megbénították az ország orosz és kínai légvédelmi rendszereit – idézi Donald Trump amerikai elnököt a New York Post.
🇺🇸🇻🇪The United States has confirmed the existence of a classified weapon referred to as the Discombobulator.— Defense Intelligence (@DI313_) January 24, 2026
President Trump stated that U.S. forces used this system during an operation in Venezuela, disabling military equipment without direct engagement. According to him,… pic.twitter.com/VwRWb11Uyj
Trump az eszközt „A zavaró” névvel illette, a rendszernek nem ez a hivatalos neve, pontos funkciójáról az amerikai politikus csak felületesen osztott meg részleteket.
– A zavaró. Nem beszélhetek róla. Szeretnék, de nem lehet. Sose tudták kilőni a rakétáikat. Orosz és kínai rakétáik voltak, egyet se tudtak kilőni. Bementünk, ők megnyomták a gombokat, és semmi nem működött. Mindent előkészítettünk – mondta az amerikai elnök.
Venezuela nagyrészt orosz és kisebb részben kínai légvédelmi fegyverekkel próbálta védeni légterét az amerikai támadással szemben.
Trumpot egyébként egy másik fegyverről kérdezték: pletykák szerint az amerikai haderő egy újfajta hangfegyverrel bénította meg Nicolas Maduro elnök személyes testőrségét – úgy fest, az elnök végül nem erre válaszolt, hanem egy másik fegyverről beszélt.
(NYP - Portfólió)