Trump szerint egy titkos fegyver miatt nem működtek az orosz légvédelmi eszközök Venezuelában

Egy új, titkosított fegyvert használt az Egyesült Államok a Venezuela elleni katonai művelet során, mellyel megbénították az ország orosz és kínai légvédelmi rendszereit – idézi Donald Trump amerikai elnököt a New York Post.





President Trump stated that U.S. forces used this system during an operation in Venezuela, disabling military equipment without direct engagement. According to him,… 🇺🇸🇻🇪The United States has confirmed the existence of a classified weapon referred to as the Discombobulator.President Trump stated that U.S. forces used this system during an operation in Venezuela, disabling military equipment without direct engagement. According to him,… pic.twitter.com/VwRWb11Uyj January 24, 2026

Trump az eszközt „A zavaró” névvel illette, a rendszernek nem ez a hivatalos neve, pontos funkciójáról az amerikai politikus csak felületesen osztott meg részleteket.

– A zavaró. Nem beszélhetek róla. Szeretnék, de nem lehet. Sose tudták kilőni a rakétáikat. Orosz és kínai rakétáik voltak, egyet se tudtak kilőni. Bementünk, ők megnyomták a gombokat, és semmi nem működött. Mindent előkészítettünk – mondta az amerikai elnök.

Venezuela nagyrészt orosz és kisebb részben kínai légvédelmi fegyverekkel próbálta védeni légterét az amerikai támadással szemben.

Trumpot egyébként egy másik fegyverről kérdezték: pletykák szerint az amerikai haderő egy újfajta hangfegyverrel bénította meg Nicolas Maduro elnök személyes testőrségét – úgy fest, az elnök végül nem erre válaszolt, hanem egy másik fegyverről beszélt.