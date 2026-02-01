Külföld :: 2026. február 1. 23:31 ::

Az USA keleti részének számos pontján megdőlt a hidegrekord egy újabb téli viharban

Az Egyesült Államok keleti részének számos pontján megdőlt a hidegrekord vasárnap egy újabb téli vihar miatt.

Az óceán felől érkező, Gianna névre keresztelt "bombaciklon" erős széllel érte el a partvidéket, a hideg levegő Florida nagy részén is jóval fagypont alatti hőmérsékleteket hozott.

A legnagyobb hóréteg Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában és Tennessee-ben alakult ki, sok helyen 30 centimétert meghaladó vastagságban.

A legtöbb havat Észak-Karolina nyugati részén, Faustban regisztrálták 55 centiméterrel.

Dél-Karolinában veszélyhelyzet van érvényben, és hétfőre tanítási szünetet rendeltek el, azt kérve, hogy akinek nem feltétlenül szükséges ne induljon útnak.

A meteorológiai összegzések szerint több mint 20 helyen dőlt meg a legalacsonyabb napi hőmérséklet rekordja Indiana államtól Floridáig. Orlandóban a Disney vidámpark bejáratán vasárnap reggelre jégcsapok alakultak ki, és az óceán parti Daytona Beach-en mínusz 7 fokot mértek.

Az erős, viharos szélben a tényleges hőmérsékletnél jóval alacsonyabb volt a hőérzet, a fővárosban, Washingtonban a hőérzet megközelítette a mínusz 20 fokot, és hasonló volt a helyzet Philadelphiában és New Yorkban is.

A vihar miatt a hétvége két napján mintegy 4 ezer légijáratot töröltek, és háztartások tízezrei maradtak áram nélkül, miközben Louisiana, Mississippi és Kentucky államban az egy héttel korábbi téli vihar következményeként továbbra is több tízezer otthonban nincs áram.

A vasárnapi hivatalos összegzések szerint az elmúlt héten kezdődött rendkívül szokatlan hideg időjárás és téli viharok összesen legkevesebb 78 halálos áldozatot követeltek.

(MTI)