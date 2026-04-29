Külföld :: 2026. április 29. 14:17 ::

Hatvanezer páncéltörőakna-kazettát szerez be a lengyel hadsereg - jelentette be a nemzetvédelmi miniszter szerdai sajtóértekezletén, Bydgoszczban, ahol a szerződést aláírták.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz közölte: az aknakazettákat a helyi BELMA fegyvergyár szállítja le 2027 és 2029 között 3,4 milliárd zlotyért (292 milliárd forint).

A most megrendelt kazetták lehetővé teszik a harckocsi-elhárító aknák gyors telepítését.

Kosiniak-Kamysz kiemelte: a páncélelhárító aknák beszerzése hozzájárul az Európai Unió és a NATO keleti szárnya védelmi rendszerének kiépítéséhez. A lengyel védelmi tárca korábban közölte: a Keleti Pajzs nevű, Lengyelország keleti határának védelmét célzó projekt keretében terepakadályok létesítését is tervezik.

Az 5-5 aknát tartalmazó kazettákkal a BAOBAB-K lengyel gyártmányú, összesen akár 600 akna telepítésére alkalmas járműveket szerelik fel.

A páncéltörő aknák bevetésére nem vonatkozik az 1997-es Ottawai Egyezmény, amely a gyalogsági aknák (taposóaknák) használatát tiltja, és amelyből Lengyelország februárban kilépett.

A lengyel hadsereg nemsokára taposóaknákat is beszerez. A BELMA gyártási kapacitása hamarosan lehetővé teszi havi 100 ezer, vagyis évi több mint egymillió gyalogsági akna előállítását - közölte Kosiniak-Kamysz. Aláhúzta: ez beszerzési lehetőségeket teremt a "nagyon komoly veszélyekkel szembesülő" balti államok számára is. Felidézte: Észtország, Lettország, Litvánia, valamint Finnország szintén kilépett az Ottawai Egyezményből.

(MTI)