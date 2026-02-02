Külföld :: 2026. február 2. 20:30 ::

Lettországban is toboroztak Epsteinék - a rendőrség nyomozást indított

Lettországban nyomozást indított a rendőrség hétfőn az Epstein-aktákkal kapcsolatban, miután a balti ország a nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumokban fiatal nők és kiskorú lányok lehetséges toborzási helyeként merült fel - közölte a lett Leta hírügynökség és a helyi közszolgálati rádió.





💼 Records cite emails and financial transfers linked to businessman Valdas Petreikis, model Dite Antanaityte and violinist Justina Auskelyte



💶 Documents show… 📂 Newly unsealed Epstein files show correspondence with several prominent Lithuanian figures, local media reported💼 Records cite emails and financial transfers linked to businessman Valdas Petreikis, model Dite Antanaityte and violinist Justina Auskelyte💶 Documents show… pic.twitter.com/a6T8RIltt7 February 2, 2026

A rigai főügyészség szintén arról számolt be, hogy meg fogja vizsgálni a szexuális bűncselekményekkel vádolt és 2019-ben a börtönben állítólag öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ügyében pénteken nyilvánosságra hozott irathalmazt, videókat és képeket.

Epstein több évtizedes, kiterjedt üzleti tevékenysége során számos hírességgel, üzletemberrel, politikussal került kapcsolatba. A lett sajtó szerint a dokumentumok arra utalnak, hogy Lettország volt azon helyszínek egyike, ahol fiatal nőket és kiskorúakat toboroztak Epstein törvényellenes céljaira. Lettországot a dokumentumokban különböző összefüggésben több mint ötszáz alkalommal említik, a fővárost, Rigát pedig 800-nál is többször.

It is disgusting to learn how Riga was an important hub in Epstein's sex and pedophilia network: shipping girls in and out in such a casual manner; organizing rallies for clients, including former Israeli Prime Minister Ehud Barak, accused of extreme cruelty towards victims. pic.twitter.com/VnwbNoftXe February 1, 2026

A nyilvánosságra hozott iratok a lett sajtó szerint több lett modell, illetve modellügynökség nevét tartalmazzák, valamint Epstein személyes levelezését fiatal lett lányokkal.

A közzétett aktákban fiatal lett nők útlevelei mellett Rigába, illetve Rigából az Egyesült Államokba szóló repülőjegyek, valamint rigai hotelekbe szóló szállásfoglalások is voltak.

(MTI nyomán)