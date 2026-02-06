Külföld, Háború :: 2026. február 6. 06:46 ::

Észtország korlátozza az orosz határátkelőhelyek működését

Észtország biztonsági okokból korlátozza két, a szomszédos Oroszországgal közös határátkelőhelyének működését - közölte az észt kormány csütörtökön.

Észtország február 24-től három hónapra felfüggeszti az éjszakai működést a Luhamaa és Koidula határátkelőhelyeken. A határátkelőhelyek napközben 12 órán át nyitva maradnak.

Ugyanez a szabályozás már érvényben van Észtország harmadik orosz határátkelőhelyén, Narvában, amely 2024. május 1. óta éjszaka zárva tart.

"Mivel Oroszország időnként irracionálisan viselkedik a határon, erőforrásokat kell felszabadítanunk a határ hatékonyabb ellenőrzése érdekében" - hangsúlyozta Kristen Michal miniszterelnök a kormány közleményében, további részleteket azonban nem közölt.

Igor Taro belügyminiszter szerint az orosz határőrök magatartása állandó erőforrásokat és fokozott figyelmet igényel a rendőrség és a határőrség részéről. Az átkelőhelyek éjszakai bezárása lehetővé tenné, hogy a személyzetet ott alkalmazzák, ahol a leginkább szükség van rájuk - mondta.

Taro "logikus lépésnek" nevezte a döntést, megjegyezve, hogy az észt-orosz határátkelőhelyeken jelentősen csökkent a munkaterhelés. A kormány adatai szerint a határforgalom az elmúlt években jelentősen visszaesett, és nem várható, hogy visszatér a korábbi szintre.

Tavaly mintegy 1,08 millió ember lépte át az észt-orosz határt, ami csaknem ötször kevesebb, mint a 2018-ban regisztrált 5,3 millió átlépés. A legnagyobb forgalmat Narvában regisztrálták.

(MTI)