2026. február 7. 16:33

15 éves fiú támadt késsel a baskír fővárosban

Késsel támadt szombaton az Oroszországi Föderációhoz tartozó autonóm Baskír Köztársaság fővárosában, Ufában az orvosi egyetem kollégiumának diákjaira és két biztonsági feladatot ellátó rendőrre, majd magát is megsebezte egy 15 éves fiú - közölte a köztársasági Nyomozó Bizottság (SZK).

Az összesen hat sebesült - négy diák és két rendőr - közül négyen kerültek kórházba, állapotuk stabil. Az elkövető sebesülése, akit egy gyermekkórházba szállítottak, viszont súlyos - közölte Ajrat Rahmatullin egészségügyi miniszter Telegram-csatornáján.

Az utcáról késsel felfegyverkezve besétáló tizenéves támadó indítékai nem ismeretesek. Emberölés bűntettének kísérlete miatt büntetőeljárás indult ellene.

(MTI)