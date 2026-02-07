Külföld :: 2026. február 7. 20:59 ::

Epsteinnel való pénzügyi kapcsolata miatt lemondott a párizsi Arab Világ Intézet elnöke

Jack Lang, a párizsi Arab Világ Intézet (IMA) elnöke, korábbi francia kulturális miniszter szombaton benyújtotta lemondását a francia külügyminiszternek, miután kiderült, hogy korábban kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel, és pénzügyi nyomozás indult ellene.

Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter, akinek tárcájához az IMA tartozik, szombaton újságíróknak elmondta, hogy "tudomásul veszi" Jack Lang lemondási szándékát. Langot vasárnapra hívatták be a külügyminisztériumba.

A közelmúltban az amerikai zsidó pénzemberről és szexuális bűnözőről, Jeffrey Epsteinről nyilvánosságra hozott új dokumentumok, köztük levélváltások, arra utaltak, hogy Lang kapcsolatban állt vele.

Szombat reggel a francia pénzügyi ügyészség nyomozást indított Jack Lang és lánya, Caroline ellen "súlyos adócsalás és pénzmosás" gyanújával.

A Le Monde, a Le Figaro és a Mediapart francia médiumok szerint az előzetes nyomozás akkor indult, miután az amerikai dokumentumok feltárták Lang és Epstein közötti többéves levelezést és pénzügyi kapcsolatokat.

Lang korábban az X közösségi platformon kijelentette, hogy "nyugodtan, sőt megkönnyebbülten" fogadja a vizsgálatot, és alaptalannak nevezte a vele szemben felhozott vádakat.

(MTI nyomán)