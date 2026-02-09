Külföld :: 2026. február 9. 16:18 ::

A brit kormányfő kommunikációs igazgatója is távozott az Epstein-ügy miatt, Starmer napjai meg vannak számlálva

Lemondott hétfőn Keir Starmer brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, alig egy nappal azután, hogy Starmer kabinetfőnöke is bejelentette távozását. A Downing Street szóvivője szerint ugyanakkor Starmer nem készül lemondani.

Hétfőn rendőrségi vizsgálat is indult annak az újonnan felmerült gyanúnak az ügyében, hogy András egykori yorki herceg, a brit uralkodó öccse bizalmas kormányzati információkat szolgáltatott ki Jeffrey Epsteinnek, a súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzembernek.

Tim Allan, a londoni miniszterelnöki hivatal kommunikációs igazgatója hétfőn jelentette be lemondását. Mindössze kétmondatos indoklásában Allan azzal magyarázta távozását, hogy szeretné elősegíteni egy új stáb felépítését a Downing Streeten. Hozzátette, hogy sok sikert kíván Keir Starmer miniszterelnöknek és csapatának.

Allan a kormányfői hivatal kommunikációs stábjának régi veteránja: 1994 és 1998 között Tony Blair akkori munkáspárti vezető - 1997-től miniszterelnök - sajtófőnöke volt, Starmer kommunikációs igazgatójának tisztségét pedig tavaly szeptember óta töltötte be.

Előző este Morgan McSweeney, a londoni miniszterelnöki hivatal kabinetfőnöke, az Epstein-botrányba súlyos mértékben belekeveredett és visszahívott volt washingtoni brit nagykövet, Peter Mandelson kinevezésének egykori fő szószólója is bejelentette távozását.

McSweeney - aki kabinetfőnöki minőségében Keir Starmer miniszterelnök Downing Street-i stábjának legmagasabb beosztású vezetője volt - a kormányfőnek írt lemondó nyilatkozatában úgy fogalmazott: Mandelson kinevezése olyan léptékű hiba volt, amely kárt okozott a kormányzó Munkáspártnak, az országnak és általánosságban a politikába vetett bizalomnak.

Starmer volt kabinetfőnöke a levélben elismerte, hogy ő tanácsolta Mandelson kinevezését a washingtoni nagyköveti posztra - amely a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott külszolgálati tisztsége -, és ezért teljes mértékben vállalja a felelősséget.

Keir Starmer szóvivője szokásos hétfő délutáni sajtótájékoztatóján nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy a miniszterelnök is tervezi-e lemondásának bejelentését.

A szóvivő szerint Starmer "derűlátó és bizakodó módon" tekint a kormányzati munka folytatása elé, és a kabinet is egyhangúlag támogatja ebben.

A Mandelson-ügy ugyanakkor az utóbbi évtizedek legsúlyosabb brit belpolitikai botrányává szélesedett, és politikai elemzők egyre biztosabbra veszik, hogy előbb-utóbb Keir Starmer pozíciója is tarthatatlanná válik a Munkáspárt élén és a kormányfői tisztségben, különös tekintettel arra, hogy Starmert saját párttársai is egymás után szólítják fel távozásra.

Peter Mandelson, aki az 1990-es években, Tony Blair pártvezetői időszakában a Munkáspárt "New Labour" címmel meghirdetett teljes átalakításának irányítója és főideológusa volt, igen szoros baráti viszonyban állt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatal nők - nem egyszer gyermekkorú lányok - sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekmények miatt többször is megjárta a börtönt. Már hónapokkal ezelőtt is több olyan emailüzenet nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek Mandelson és Epstein szoros kapcsolatáról tanúskodtak. Ezeknek az információknak a hatására Yvette Cooper brit külügyminiszter Starmer utasítására tavaly szeptemberben visszavonta Mandelson nem egészen egy évvel korábban kezdődött washingtoni nagyköveti megbízatását.

Az amerikai igazságügyminisztérium nemrégiben újabb többmillió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban számos új, súlyosan terhelő részlet szerepel Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolatairól. A legnagyobb horderejű új információk közé tartozik, hogy Mandelson a 2007-2008-as globális pénzügyi válság idején bizalmas kormányzati iratokat szolgáltatott ki Gordon Brown akkori brit miniszterelnök válságkezelési terveiről és költségvetési intézkedéseiről Epsteinnek, aki a hatósági gyanú szerint ezeknek a titkosított információknak a birtokában bennfentes kereskedési tranzakciókat is lebonyolíthatott.

A Scotland Yard az ügyben bűnügyi eljárást kezdett, és a nyomozók Mandelson több lakóingatlanában házkutatásokat tartottak, bár a volt politikust nem vették őrizetbe.

A rendőrség hétfőn közölte azt is, hogy András volt yorki herceg, III. Károly király öccse ügyében szintén vizsgálatot indított, mivel az újonnan nyilvánosságra került Epstein-akták arról tanúskodnak, hogy András ugyancsak bizalmas információkat adott át a szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai mágnásnak a brit kormány külföldi fejlesztési terveiről.

András - a 2022-ben elhunyt II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermeke - 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot, és az Epstein-akták szerint 2010-ben és 2011-ben több elektronikus levélben tájékoztatta Epsteint a külföldi kormányzati fejlesztési tervekről, köztük az afganisztáni újjáépítésben tervezett brit beruházásokról.

Andrást az Epsteinnel fenntartott szoros kapcsolatai miatt már hónapokkal ezelőtt megfosztották a királyi család tagjaként viselt összes rangjától, köztük hercegi címétől.

Hétfőn Vilmos trónörökös, III. Károly király fia rövid közleményt adott ki András megnevezése nélkül arról, hogy őt és feleségét, Katalin hercegnőt "mélységesen aggasztják" az Epstein-botrányról nyilvánosságra kerülő egyre újabb értesülések.

(MTI nyomán)