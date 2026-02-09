Külföld :: 2026. február 9. 17:06 ::

Peszkov: az Egyesült Államok "fojtogató eljárásai sok nehézséget okoznak" Kubában

Az orosz elnöki szóvivő szerint kritikussá vált a helyzet Kubában, ahol az Egyesült Államok "fojtogató eljárásai sok nehézséget okoznak".

Dmitrij Peszkov újságírók előtt hétfőn elmondta: Oroszország diplomáciai és egyéb csatornákon szoros kapcsolatot tart "kubai barátaival", és megbeszéléseket folytat arról, hogyan tudnák megoldani a problémákat, vagy legalább hogyan tudna Moszkva segítséget nyújtani.

Pénteken a kubai kormány egy sor vészhelyzeti intézkedést jelentett be hétfői hatállyal az Egyesült Államok fokozott nyomása miatt fellépő súlyos üzemanyaghiány miatt. Ennek értelmében korlátozzák az üzemanyag-értékesítést, hétfő éjféltől egy hónapig szünetelni fog a repülőgépek kerozinnal való feltöltése is. Az energiatakarékosság érdekében az "alapvető adminisztratív tevékenységek" csak hétfőtől csütörtökig lesznek elérhetők, illetve a kormány a távmunkát részesíti előnyben. Ezenkívül csökkentik az iskolai órák számát, az egyetemek pedig hibrid oktatásra térnek át.

Kuba, amely erősen függ az olajimporttól, súlyos energiaválsággal néz szembe azután, hogy elsődleges olajforrása elapadt Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalomból való eltávolítása után. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése alapján az Egyesült Államok vámokat vethet ki azokra az országokra, amelyek olajat adnak el Kubának.

Viktor Koronelli, Oroszország havannai nagykövete múlt héten azt mondta a RIA orosz hírügynökségnek, hogy az utóbbi években Moszkva rendszeresen szállított olajat Kubának, és ezt a jövőben is folytatja.

(MTI)