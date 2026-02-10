Külföld :: 2026. február 10. 19:28 ::

Tovább korlátozták a Telegram működését Oroszországban

Tovább korlátozta a Telegram messenger működését kedden az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor).

A Roszkomnadzor sajtóosztálya indoklásként azt közölte, hogy a Telegram nem tartja be az orosz törvényeket, és nem hoz hathatós intézkedéseket a csalás elleni küzdelem érdekében.

"Az illetékes szervek döntése alapján a Roszkomnadzor folytatja a fokozatos korlátozások bevezetését annak érdekében, hogy elérje az orosz törvények betartását, és biztosítsa az állampolgárok védelmét" - áll a hatóság közleményében.

A Roszkomnadzor kifejezte készségét az együttműködésre az összes orosz és külföldi szolgáltatóval, aminek feltétele a "tisztelet Oroszország és polgárai iránt, valamint az Oroszországi Föderáció törvényeinek betartása". A hatóság kifejtette: ezalatt azt érti, hogy a szervereket Oroszországban kell elhelyezni, és szavatolni kell a felhasználók személyes adatainak biztonságát, az állampolgárok csalással szembeni védelmét, valamint a szélsőségesség és a terrorizmus megakadályozásának biztosítását. A Roszkomnadzor arra figyelmeztetett, hogy az orosz törvényeket szisztematikusan figyelmen kívül hagyó szolgáltatók esetében további korlátozásokat fognak bevezetni.

Az orosz felhasználók számára tavaly augusztus óta korlátozzák a Telegram és a WhatsApp hívásfunkcióját. A Roszkomnadzor akkor ezt azzal indokolta, hogy mindkét üzenetküldő alkalmazást rendszeresen orosz állampolgárok megtévesztésére használták, tulajdonosaik pedig semmibe vették az oroszországi működés követelményeit.

(MTI)