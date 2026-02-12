Külföld :: 2026. február 12. 21:54 ::

A venezuelai ellenzék megtartotta első nagyobb tüntetését

Ezrek tüntettek csütörtökön Caracasban a venezuelai ellenzék első nagyobb megmozdulásán, mióta január elején egy amerikai katonai akcióban elfogták és az Egyesült Államokba vitték Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét.

"Nem félünk" - skandálták a tüntetők ezrei a caracasi Venezuelai Központi Egyetem épülete előtt - jelentették az AFP francia hírügynökség tudósítói a helyszínről.

A megmozdulás egybeesett volna az általános amnesztiatörvény elfogadásával, amelynek második olvasatban történő tárgyalását azonban a caracasi törvényhozás újfent elhalasztotta csütörtökön. A jogszabály politikai foglyok tömeges szabadlábra helyezését tenné lehetővé.

Az amnesztiatörvény elfogadását amerikai nyomásra Delcy Rodríguez ideiglenes elnök ígérte meg, aki jelentős venezuelai kőolajforrásokat nyitott meg a magánszféra előtt, és bezáratta a hírhedt El Helicoide börtönt, ahol állítólag ellenzékieket és jogvédőket kínoztak meg.

A törvényt a múlt héten hagyták jóvá első olvasatban. Az elfogadáshoz szükséges második vitát ugyan keddre tervezték, de a kötelező nyilvános konzultáció miatt elhalasztották. Ez utóbbin részt vettek jogászok, ellenzéki vezetők, sőt a politikai foglyok családtagjai is.

A latin-amerikai országban kétnapos látogatást tesz Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter, aki az ideiglenes elnök társaságában ellátogat az olajmezőkre.

Delcy Rodríguez az NBC amerikai rádiónak nyilatkozva kijelentette, hogy az amerikai fogságban őrzött Nicolás Madurót ártatlannak és továbbra is az ország legitim elnökének tekintik.

Az elnököt feleségével, Cilia Floressel együtt egy amerikai alakulat fogta el január 3-án Caracasban és szállította New Yorkba, hogy kábítószer-kereskedelem vádjával bíróság elé állítsák.

(MTI)