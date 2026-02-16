Külföld :: 2026. február 16. 11:20 ::

Trump volt tanácsadója a pápa kicsinálásáról levelezett Epsteinnel

Steve Bannon, Donald Trump volt tanácsadója arról e-mailezett 2019-ben Jeffrey Epsteinnel, hogyan lehetne politikai értelemben kicsinálni Ferenc pápát.

Bannon ellenségnek tartotta Ferencet, aki pápaként szemben állt a Trump volt tanácsadója által világszerte terjeszteni kívánt ideológával.

– El fogjuk intézni Ferencet (a pápát) – írta Bannon 2019 júniusában Epsteinnek. „A Clintonok, Hszi, Ferenc, az EU – gyerünk, testvér!” – folytatta az amerikai igazságügyi minisztérium által az Epstein-iratok részeként nyilvánosságra hozott e-mailjét, a legyőzendő ellenségeire utalva.





Epstein and Bannon: “ Will take down Francis”.



Pope Francis hacked Epstein and released the Epstein files, according to the FBI. God vs SatanEpstein and Bannon: “ Will take down Francis”.Pope Francis hacked Epstein and released the Epstein files, according to the FBI. pic.twitter.com/8cDb1Hs4Zv February 4, 2026

Steve Bannon az Epsteinnel folytatott levelezésben hivatkozik Frédéric Martel francia újságíró 2019-es könyvére, az In the Closet of the Vaticanra, amely a vatikáni szexuális visszaéléseket és a homoszexuális papokkal kapcsolatos képmutatást dolgozta fel. Trump volt tanácsadója filmre akarta vinni Martel könyvét, miután Párizsban egy ötcsillagos szállodában találkozott az újságíróval. Bannon azt is írta Epsteinnek ezzel kapcsolatban, hogy hogy lehetne ő a film producere.