Hatósági fellépést sürget egy román gyermekmentő alapítvány a tömeges oltásmegtagadás miatt

Hatósági fellépést sürget Romániában a Salvati Copiii gyermekmentő alapítvány a gyermekbetegségek elleni oltások tömeges megtagadása miatt - közölte hétfőn a G4Media.ro hírportál.

Az alapítvány arra hívta fel a figyelmet, hogy már csak a gyermekek kevesebb mint fele, alig 47 százaléka kapja meg a kanyaró, mumpsz és rózsahimlő (rubeola) elleni kombinált MMR-védőoltás első adagját, a szülők többsége ugyanis megtagadja a vakcina beadását. A jelenség hátterében a közérthető tájékoztatás hiánya, a közösségi médiában terjesztett rémhírek áradata és az egészségügyi rendszert gúzsba kötő bürokrácia áll az alapítvány szerint.

Közleményükben az oltás beadásáról szóló jelentések egyszerűsítését, a szülőkkel érintkező egészségügyi személyzet hatékony kommunikációs tréningjének megszervezését sürgetik.

"Minden oltás nélkül maradt gyermek súlyos, akár halálos kimenetelű, de valójában megelőzhető betegségek kockázatának van kitéve. Az általunk felkeresett vidéki közösségekben láttuk, hogy megfelelő tájékoztatással gyökeres változást lehet elérni, és az átoltottság 50-60 százalékról csaknem 100 százalékra emelkedhet" - idézte a portál Gabriela Alexandrescut, az alapítvány ügyvezető elnökét.

A G4Media az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adataira hivatkozva kiemelte: 2024. február 1-je és 2025. január 31-e között az Európai Unióban 32 265 kanyarós fertőzést regisztráltak, ebből 27 568 Romániából származott. A kanyaró nagyon könnyen terjed, és megállításához elengedhetetlen a magas, legalább 95 százalékos lakossági átoltottság. Mivel a betegségnél csak tüneti kezelés áll rendelkezésre, a leghatékonyabb védekezés ellene a két dózisból álló, kombinált MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola) oltás. A gyermekek 15 hónaposan kapják az első, majd 11 évesen (6. osztály) az emlékeztető oltást.

Az oltások beadatását 2014-ben kezdték tömegesen megtagadni a szülők Romániában egyes televíziós személyiségek és az ortodox egyházhoz közel álló alapítványok által indított kampány hatására. A kanyarójárvány kitörése után, 2017-ben a román egészségügyi hatóságok az oltásmegtagadás büntetésével akarták elejét venni annak, hogy - a kanyaróhoz hasonlóan - más, felszámoltnak hitt ragályos betegségek okozzanak járványt az országban, de szándékuk heves ellenállásba ütközött az oltások mellékhatásaitól tartó, a kanyaró körüli médiakampány mögött gyógyszeripari érdekeket sejtő civil szervezetek részéről.

Ilyen körülmények között a több európai országot érintő, négy évig tartó kanyarójárvány 2020 júliusáig több mint húszezer igazolt megbetegedést okozott, és 64 halálos áldozatot követelt Romániában.

A bukaresti egészségügyi minisztérium 2023 decemberében ismét járványnak nyilvánította a kanyarót. A román közegészségügyi intézet összesítése szerint az utóbbi három évben (2023. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időszakban) 35 736 kanyarós megbetegedést észleltek az országban a 15 év alatti gyermekek, illetve 3188-at a 15-19 év közötti kamaszok esetében. A betegség 30 esetben volt halálos kimenetelű.

